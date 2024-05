Michael Schumacher, ufficiale la decisione: non potevano farlo, arriva la stangata

La carriera di Michael Schumacher è stata ricca di emozioni e successi, ma la sua vita ha poi subito un arresto nel 2013.

Il mito di Michael Schumacher durerà probabilmente in eterno, visto ciò che è riuscito a fare nel corso della propria carriera. Il sette volte campione del mondo ha avuto il merito di risollevare la Ferrari, quando il Cavallino appariva ormai spacciato, senza vittorie e titoli mondiali da quasi vent’anni. Il Kaiser di Kerpen ha fatto ciò che nessun’altro fece, lasciare un progetto vincente per una vera e propria scommessa.

Dopo anni di delusioni e sconfitte, dal 2000 al 2004 Schumacher e la Ferrari dominarono la scena, scrivendo pagine di storia indimenticabili. In pochi avrebbero potuto prevedere quello che sarebbe successo poco dopo, per non dire nessuno. Il 29 di dicembre del 2013, la vita di Schumy cambiò per sempre, a seguito del terribile incidente sugli sci sulle nevi di Meribel. Da quel momento in poi, il sette volte campione del mondo non è più apparso in pubblico, e continua a lottare per il proprio recupero in privato. L’affetto della famiglia lo protegge dai curiosi, ed ora è arrivato anche un giusto rimborso per un fattaccio avvenuto lo scorso anno.

Schumacher, maxi-risarcimento per la famiglia

In base a ciò che sappiamo, Michael Schumacher non sarebbe in grado di parlare al giorno d’oggi, ma nonostante questo, circa un anno fa fu vittima di un episodio al limite del grottesco, ed ovviamente molto grave. Sulla rivista tedesca Die Aktuelle venne infatti pubblicata una sua intervista realizzata con l’IA, che venne resa nota il 15 di aprile del 2023.

Subito scattarono una serie di polemiche, con la capo-redattrice del giornale che venne immediatamente rimossa dal proprio incarico. Ebbene, la famiglia di Schumacher riceverà ora un maxi-risarcimento da 200 mila euro per i danni subiti, in quello che fu un articolo che fece gridare allo scandalo, dal momento che vennero del tutto inventate delle frasi, attribuite al sette volte campione del mondo.

Ad esempio, secondo quel pezzo Schumy disse: “Dal giorno dell’incidente, la mia vita è completamente cambiata, è stato un periodo orribile per la mia famiglia, mia moglie ed i miei figli“. Per fortuna, questa triste storia è ora stata messa a tacere, ma vi assicuriamo che non poteva esserci nulla di peggiore, e c’è sempre la paura che cose di questo tipo, in futuro, si possano ripetere.