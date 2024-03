Alfa Romeo, la nuova Quadrifoglio sta per arrivare: ecco come potrebbe essere

I puristi del Biscione sono alla ricerca di una sportività autentica che sia in linea con le tradizioni. Il nuovo modello Quadrifoglio potrebbe rispondere a certi requisiti.

Il brand Alfa Romeo sta cambiando forma, presentando dei nuovi modelli che hanno convinto persino gli scettici. L’asset aziendale si è spostato verso la produzione di vetture a ruote alte. La Stelvio e la Tonale hanno contributo a risollevare i conti in rosso del Biscione.

Nulla da eccepire in ordine alle novità tecniche che abbracciano il trend degli Sport Utility Vehicle, ma i puristi vorrebbero toccare con mano la sportività storica. Nel listino attuale, oltre ai SUV, vi è la sola Giulia a tenere alta la bandiera, specialmente nella versione Quadrifoglio. La berlina risponde ai requisiti che ogni alfista sogna di possedere a bordo. È un auto imponente, briosa ed estremamente confortevole.

In assenza di una compatta è senza dubbio l’Alfa più Alfa nel listino con le sue motorizzazioni benzina da 280 CV con trazione integrale, diesel da 210 CV trazione integrale e diesel da 160 CV con trazione posteriore. Questo quattro cilindri in linea vanta un turbocompressore a geometria variabile ad attuazione elettrica ed è dotato del sistema d’iniezione di ultima generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping (IRS), che permette pressioni d’esercizio di 2.000 bar.

Le versioni Diesel della Giulia presentano un cambio manuale a 6 marce oppure, a richiesta, una trasmissione automatica a 8 rapporti. Il motore GME 2.0 turbo benzina da 200 CV con tecnologia Multiair, realizzato interamente in alluminio, combina sportività ed affidabilità con un cambio automatico a 8 rapporti. Per omaggiare il 110º anniversario della casa di Arese vennero lanciate le versioni GTA e GTAm, che stanno per Gran Turismo Alleggerita e Gran Turismo Alleggerita, presentando lo stesso motore della Quadrifoglio.

Alfa Romeo, arriva una nuova Quadrifoglio?

La versione più pepata della Giulia ha fatto ammattire gli appassionati. Sulla base del motore 2.9 V6 bi-turbo della Quadrifoglio le GTA e GTAm hanno avuto un rialzo di potenza sino a 540 CV. Prestando un sistema di scarico in titanio Akrapovič con due terminali centrali, nuovi pistoni con un sistema di raffreddamento che usa quattro getti d’olio invece che due come sulle Quadrifoglio, hanno alzato, ulteriormente, l’asticella.

Gli amanti della velocità vorrebbero che la direzione del brand fosse questa. A livello meccanico l’assetto è stato rivisto per garantire una maggiore rigidità con nuove molle, ammortizzatori e boccole. A difettare, a distanza di anni, è l’estetica. La Giulia ha bisogno di una rivisitazione massiccia perché appare un po’ datata. L’elaborazione grafica di Tommaso D’Amico, architetto e designer italiano, consente di gettare uno sguardo sul futuro stilistico del marchio. Rimanendo in casa Stellantis date una occhiata anche al futuro modello cabrio della Lancia.

La plancia è caratterizzata da una vasta serie di optional, con il Tablet Multifunzione posto sul lato passeggero. “Per questo modello, sulla base delle moderne tecniche, prevedo un motore 2.4 TURBO benzina da 350 CV AT Q4, con cambio automatico e trazione RWD (previsti motori BEV e PHEV). Sul fronte della dotazione il modello aggiunge, a quanto già elencato, moderni cerchi Alfa da 19”. La carrozzeria, con colorazioni attuali, valorizzerà ulteriormente la linea del prototipo rendendola accattivante e gradevolmente sportiva“, ha sancito D’Amico sull’omonimo canale YouTube.