F1, dramma alla vigilia del mondiale: è scomparso il grande pilota

Il mondo della F1 piange la morte di un elemento di spicco del passato, che si è spento dopo gravi problemi di salute. Ecco i dettagli.

Siamo a pochi giorni dal via del mondiale di F1 targato 2024, che dopo i test invernali è molto più atteso del previsto. Infatti, la Ferrari ha messo in mostra delle ottime prestazioni, e c’è tutta la volontà di andare sfidare Max Verstappen e la sua Red Bull. Purtroppo però, l’aspetto sportivo è passato in secondo piano dopo la drammatica notizia appena ricevuta, che riguarda la morte di un pilota molto amato.

La sua scomparsa era stata in qualche modo predetta da alcuni problemi di salute, dei quali si era già parlato qualche tempo fa. Tuttavia, le condizioni di salute dell’ex F1 sembravano non destare più preoccupazione, ma proprio durante le ultime ore dei test invernali in quel di Sakhir, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

F1, se n’è andato Wilson Fittipaldi dopo un infarto

La F1 piange la scomparsa di Wilson Fittipaldi, ex pilota e fratello di Emerson, due volte campione del mondo, nel 1972 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren. Wilson aveva compiuto 80 anni lo scorso 25 di dicembre, ed è proprio nel giorno di Natale che è iniziato il suo calvario. Ai primi di gennaio, venne annunciato che Fittipaldi aveva subito un arresto cardiaco durante un pranzo con la famiglia, dopo che un boccone gli era andato di traverso.

Portato subito in un ospedale della città di San Paolo del Brasile, dove risiedeva, sembrava che la situazione di allarme fosse rientrata, e nelle ultime settimane non erano stati dati aggiornamenti. In questi giorni, invece, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire, con Wilson che si è spento per sempre. La sua carriera in F1 non è stata fortunata come quella del fratello, ma ha comunque gareggiato per tre stagioni. Nel 1972 debuttò al volante della Brabham, ma a parte qualche piazzamento nella top ten, che comunque non gli valse punti iridati visto il differente sistema di punteggio rispetto ad oggi, non fece segnare altri risultati degni di nota.

Restò alla Brabham anche nel 1973, ottenendo 3 punti grazie ad un sesto posto al Gran Premio di Argentina, il primo della stagione, ed un quinto in Germania, e fu proprio questo il miglior piazzamento della sua carriera. Dopo un anno sabbatico, tornò in azione nel 1975 con la Copersucar, la squadra finanziata dall’azienda di famiglia, ma che si rivelò un vero e proprio fiasco. Al termine della stagione, Wilson, decise di abbandonare la massima formula, passando alle spettacolari Stock Car brasiliane.

Proprio a questa serie risalgono i suoi successi più importanti, e dopo la carriera ha seguito le varie imprese della famiglia e la carriera dei nipoti, ma anche quella del figlio Christian, il quale ha corso nel Circus con Minardi e Footwork tra il 1992 ed il 1994. Wilson si è spento ad 80 anni e non sono mancati i post da parte dei suoi parenti, tra cui quello del nipote Enzo, che potete vedere in alto. Tutta la nostra redazione porge alla famiglia Fittipaldi le più sincere condoglianze.