La nota azienda irride Charles Leclerc: sui social i fan Ferrari sono scatenati

Incredibile stoccata ai danni di Leclerc, con il monegasco che non avrebbe mai immaginato di sentire certe critiche.

La Ferrari si aspetta di vivere un 2024 sicuramente molto migliore rispetto alla scorsa stagione, con il Cavallino Rampante che ha il dovere di lottare per il titolo. Non sarà di certo facile ottenere un simile traguardo, considerando come la Red Bull sarà ancora più forte, ma la Rossa sa bene di avere tra le mani un grande campione.

Leclerc infatti ha già dimostrato di essere uno dei migliori piloti in F1, con il suo talento che purtroppo in questi anni non è stato supportato da una monoposto vincente. Per diventare campione del mondo serve una combinazione dei due aspetti e il monegasco ha avuto tra le mani vetture degne delle primissime posizioni solo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2022.

Troppo poco per poter puntare al titolo mondiale in modo davvero concreto e troppo poco per pensare di riportare in auge la Rossa. Nonostante questo i successi ottenuti in gara, seppur pochi, mostrano un pilota estremamente veloce che proprio negli anni con le migliori monoposto che ha avuto ha saputo ottenere il record di Pole position della stagione.

Per questo motivo la Ferrari sa di avere un campione al quale manca solo la monoposto, con il Cavallino Rampante che non ha perso tempo nel rinnovargli il contratto. Il 2024 dunque non sarà l’ultimo anno dell’ex Alfa Romeo, con Frederic Vasseur che punta moltissimo su di lui, ma a quanto pare qualcuno non è convinto del futuro di Charles.

Ryanair contro la Ferrari: post ironico su Leclerc

Una delle compagnie aeree più note al mondo è Ryanair, con il colosso irlandese che in questi anni ha dimostrato di essere un punto di riferimento per coloro che devono viaggiare. Oltre a questo aspetto, Ryanair ha fatto molto parlare di sé anche per diversi post ironici e ancora una volta la casa europea ha colpito.

Questa volta il protagonista delle risate di Ryanair è proprio Charles Leclerc e il suo rinnovo con la Ferrari. Questo, secondo Ryanair, non sarà infatti alcuna garanzia di successi futuri, anzi sembra proprio che il fatto di aver allungato il contratto sarà l’unico aspetto vincente del legame tra le parti.

“L’unica cosa che vincerà sarà il contratto più lungo”, con questa frase la pagina ufficiale di Ryanair ha accolto il rinnovo contrattuale di Leclerc. Una frase che non si capisce di preciso il perché sia avvenuta, anche perché i vari post ironici del Gruppo molto spesso erano direttamente collegati a eventi specifici, ma in questo caso sembra più casuale del solito.

only thing he'll win is longest contract https://t.co/Un8N4L0MkN — Ryanair (@Ryanair) January 25, 2024

L’autoironia tra i tifosi ferraristi non è di certo mai mancata, considerando anche come il titolo mondiale manchi dalle parti di Maranello dal 2007. Come sempre però sarà la storia a far capire se questa battuta sarà invecchiata male o bene. Indubbiamente ci si augura che fra qualche anno, magari fosse già al termine di questa stagione, Leclerc possa retwittare il post di Ryanair, dimostrando come il rinnovo di contratto abbia comportato non solo una tranquillità economica per tanti anni, ma anche un titolo mondiale in F1.