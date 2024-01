Quale è il momento migliore per comprare e vendere auto? I dati parlano chiaro

In una fase di grande crisi dell’auto occorre anche sapere scegliere accuratamente il periodo in cui cedere la propria auto per acquistarne un’altra.

Il prezzo delle auto è schizzato alle stelle nel 2023 a causa degli effetti della pandemia e dell’invasione russa in Ucraina. Con la crisi dei componenti e il prezzo dei carburanti rincarati è diventato indispensabile anche scegliere l’esatto periodo per cambiare macchina. Il mercato ha toccato dei picchi inusuali a causa anche del lancio delle vetture elettriche, tuttavia i prezzi sono lievitati anche per le auto usate.

Per un appassionato cambiare il proprio veicolo può risultare anche divertente a patto che vi sia un mercato equilibrato. Con la domanda in aumento in tanti cercano di risparmiare soldi. L’offerta si è fatta sempre più stringente. I prezzi sono, decisamente, saliti. L’esperto Matas Buzelis di CarVertical, sul magazine gripdetective, ha affermato che nella selezione nell’acquisto di un mezzo ogni automobilista sceglie le sue regole.

Vi sono acquirenti che possono comprare anche auto con un alto chilometraggio perché non prevedono di sfruttare al massimo il mezzo. Se dovessimo indicare un periodo ideale sarebbe sicuramente l’inverno. A differenza dei mesi miti, durante la stagione fredda emergono tutti i limiti tecnici.

Ciò può essere un grande vantaggio per chi acquista. Risulta, quindi, più semplice valutare la qualità di un veicolo perché in caso di problematiche alla batteria, al sistema di avviamento o all’impianto frenante non sarà necessario il consulto di un esperto per capire immediatamente che si tratta di un’auto che ha bisogno di riparazioni.

I tempi e i modi per scegliere l’auto ideale

Occhio alle truffe. Vi possono essere venditori molto furbi che fanno di tutto per nascondere i difetti di una vettura. Un’auto in perfette condizioni riesce a funzionare, senza patemi, in tutte le stagioni dell’anno. Naturalmente in caso di imperfezioni o guasti il potere contrattuale sarà superiore. Sarà, infatti, possibile effettuare una proposta più bassa in caso di avarie tecniche.

“Il mercato delle auto usate – ha spiegato Buzelis – solitamente vede la maggior attività nei mesi di marzo e settembre. Il cambio di stagione porta sempre un desiderio di cambiamento, è vero per le auto, così come per il lavoro o le abitudini. Ho verificato in prima persona, quanto mettere in vendita un veicolo in questi periodi porti i migliori risultati, poiché si sta entrando in un mercato voglioso di offerte, ma non ancora saturo“.

Se acquisterete una decappottabile risulteranno più costose in primavera e in estate perché gli automobilisti sono alla ricerca di quel tipo di veicolo per godersi le alte temperature. I SUV, generalmente, sono molto ricercati in autunno in previsione dell’inverno e per le gite fuori porta in montagna. Sono periodi dell’anno dove le festività possono accrescere la valutazione complessiva e anche per questo motivo vi consigliamo di non aspettare il Natale perché in tanti sono alla ricerca dell’auto giusta.

Le ricerche vanno fatte con pazienza e per fiutare i grandi affari occorre avere anche una grande esperienza in materia. Evitando il picco dei mesi di marzo e settembre, vi ritroverete a strappare l’offerta giusta con un pizzico di fortuna.