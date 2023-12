Altro dramma in casa Stoner: ecco cosa è accaduto al campione australiano

La vita del fenomeno della Gold Coast è stata caratterizzata da una serie di eventi negativi. Ecco cosa è successo a Stoner nella sua dimora in Australia.

Casey Stoner avrà sempre un ruolo di primissimo piano nel cuore degli appassionati della Ducati. Il centauro riuscì a piegare la forza disarmante di Valentino Rossi in sella ad un Desmosedici molto diversa rispetto a quella attuale. Si tratta di una moto con più limiti che qualità sul piano dell’agilità. Era molto rapida in termini di velocità di punta sui rettilinei, ma oggi sarebbe risultata goffa e pesante nei tratti misti.

Le caratteristiche delle MotoGP di un tempo erano diverse, ma la Yamaha M1 del Dottore aveva già tanti elementi moderni. Di fatto con una moto che in top class non aveva mai ottenuto risultati di spessore, se non qualche sporadico podio e vittoria con Capirossi, Stoner bastonò nel 2007 Pedrosa sulla Honda e Valentino Rossi sulla Yamaha. A quel punto la sfida, nei due anni successivi, raggiunse dei livelli di competizione che non si erano mai registrati in precedenza.

L’australiano provò in ogni modo a confermarsi campione, ma la differenza con il costruttore di Iwata risultò lampante. Il centauro di Tavullia si riprese la leadership della MotoGP, ancor prima delle sfide intestine con Lorenzo e Marquez. Era un epoca meravigliosa per gli appassionati. Il nativo di Southport è figlio di una generazione diversa, cresciuta su bolidi con meno aerodinamica e ancora gestibili, completamente, dal rider. Ha spesso criticato la deriva moderna della classe regina.

Stoner si è espresso ad altissimi livelli anche in sella alla Honda. Difatti ha vinto il suo secondo titolo mondiale sulla moto giapponese prima di appendere il casco al chiodo a 27 anni a causa di un problema di natura fisica e mentale. Lasciò spazio a Marc Marquez e decise di salutare il Paddock, senza rimpianti, trasferendosi nella sua Australia in una villa da sogno. Ecco cosa è accaduto alla sua magnifica dimora.

Stoner, pesante danno alla sua villa

Dopo i problemi di stanchezza cronica, il centauro ha avuto bisogno di isolarsi in un ambiente molto distensivo. Casey e sua moglie Adriana hanno avuto due figli: la primogenita è Alessandra Maria, nata il 16 febbraio del 2012, nello stesso giorno di Valentino Rossi, e l’altra è Caleya Maria, venuta al mondo cinque anni dopo. Per crescere i figli i coniugi Stoner scelsero una super villa in Australia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casey Stoner AM (@official_cs27)



Si tratta di una spettacolare proprietà da ben 18.000 mq con una piscina e spazi esterni per godere di una tranquillità necessaria per le condizioni del rider. L’edificio a due piani dispone di un home theater, una sala giochi, una sala teatrale, una cantina a temperatura controllata, un’ala dedicata per gli ospiti, l’appartamento del custode, una palestra con sauna e tanti altri lussi.

In queste ore c’è stata una tempesta che ha devastato parte della struttura. In totale, una persona ha perso la vita nel Queensland, 130mila case hanno perso la corrente elettrica e più di 985 linee elettriche nel Queensland sudorientale sono state distrutte. La famiglia di Stoner sta bene, ma la villa ha subito pesantissimi danni. Il pilota ha messo tutto in mostra sui social, come potrete osservare nel post in alto.