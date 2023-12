Quanti km può fare un’Harley Davidson? Ecco il modello che ha fatto impazzire i fan

In un panorama motociclistico sempre più variegato chi offre soluzioni innovative e tecnologiche all’ avanguardia per una affidabilità massima trionfa. L’esempio dell’Harley Davidson è lampante.

C’è uno zoccolo duro di centauri che concepisce la moto ancora alla vecchia maniera, la famosa old school che pretende mezzi irrefrenabili. Quale marchio motociclistico nell’immaginario collettivo incarna lo spirito biker più di tutti? Naturalmente la N.1: l’Harley Davidson, lo storico marchio di Milwaukee.

L’ H.D. nel tempo e nella storia contemporanea ha vissuto una trasformazione interna. L’Harley Davidson Iron 883 oggi sembra un modello reduce di un tempo passato, l’età del ferro, che ha riempito pellicole cinematografiche e fatto battere il cuore di tutti gli appassionati per molti anni. La domanda che alcuni si saranno posti è se vale la pena ancora acquistare una Iron 883, che si può trovare a buon mercato presso un privato una concessionaria.

Qui ci colleghiamo al concetto di irrefrenabilità della 883. Quest’ultima è sempre stata considerata una entry level ma ha spalancato sogni per tutti coloro che hanno immaginati di percorrere la Route 66 a cavallo naturalmente di una Harley. Vediamo insieme cosa convince e cosa scoraggia l’acquisto di una moto sempre uguale a se stessa, salvo qualche innovazione per le sospensioni e l’impianto frenante.

La solidità della leggendaria Harley Davidson

Il motore della Harley-Davidson Iron 883 rappresenta il suo maggior pregio ed il suo maggior difetto allo stesso tempo. È il classico motore Harley-Davidson, non ci sono dubbi a riguardo: V-Twin di 45 gradi, raffreddato ad aria, come tutte le Harley dal ’12 ad oggi. Chi cerca la tradizione la può trovare in questo modello che ha un sound fantastico, lo scarico è musica per le orecchie dei puristi.

Cosa convince meno è che il motore non genera esattamente una montagna di coppia e di cavalli: rispettivamente 62nm di coppia e 52 cavalli. Ad essere schietti, le marce basse girano bene, il problema è che le marce sono solo 5 ed il cambio è un po’ macchinoso. L’ affidabilità: il motore Evolution, raffreddato ad aria equipaggiato, sui modelli Harley-Davidson Iron 883 è stato perfezionato per risolvere ogni problematica.

La passione gioca un ruolo determinante nell’acquisto di una, quando i calcoli non si fanno solo guardando i cavalli o le prestazioni, ma i km che si possono percorrere. L’unica cosa che manca su questo capolavoro è l’indicatore di carburante, disponibile come optional ad un prezzo salato, come del resto tutti gli accessori H.D.. Essendo una delle moto più trasformate della terra, non sarà difficile trovare un buon usato ben accessoriato.

State tranquilli perché può affrontare oltre 200mila km. Gode, oggi, dell’ABS che fa il suo buon lavoro, lo stesso non si può dire della frizione. L’883 Iron è sicuramente una bella motocicletta, ben rifinita, fatta per passeggiare e non andare di fretta. Chi acquista un Harley lo fa per ragioni anche di cuore e come si dice: al cuore non si comanda.