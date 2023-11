Comprare auto con Bitcoin e criptovalute: Ferrari e BMW partono in pole position

Con la grande esplosione di Bitcoin e delle criptovalute, BMW, Ferrari e altre tra le più prestigiose case automobilistiche si stanno adeguando ai tempi, offrendo opportunità impensabili fino a non molto tempo fa.

Ferrari significa lusso. Ferrari significa tradizione con un occhio a futuro. Ferrari ha dichiarato che venderà auto premium alla fascia alta della società utilizzando anche le criptovalute.

La casa di Maranello ha sviluppato questa strategia perché i clienti più facoltosi hanno chiesto di usare i bitcoin per acquistare le auto, ha riferito sabato la Reuters. L’azienda accetterà prima le criptovalute dagli acquirenti statunitensi, per poi espandersi in Europa nel primo trimestre del 2024.

Ferrari utilizzerà BitPay, un popolare processore di criptovalute, accettando Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e la stablecoin USD Coin (USDC). L’elenco delle Ferrari è previsto fino al 2025, con 1.800 veicoli inviati negli Stati Uniti nella prima parte del 2023. Il responsabile marketing e commerciale di Ferrari, Enrico Galliera, ha dichiarato che diversi acquirenti di veicoli sono giovani investitori che hanno fatto fortuna con le criptovalute.

Galliera ha inoltre aggiunto che l’impatto ambientale delle criptovalute sul trasporto automobilistico non li preoccupa. Il dirigente ha sottolineato l’obiettivo di neutralità delle emissioni di carbonio della Ferrari per il 2030.

Per una guida introduttiva agli acquisti tramite criptovalute, cosa sono e come funzionano, oltre a una disanima sull’impatto che questi strumenti potranno avere sul futuro di tutti noi, corri a leggere il nostro articolo:

BitRefill: la guida definitiva per comprare qualsiasi cosa con Bitcoin e cripto

Quali case automobilistiche accettano pagamenti in Bitcoin e criptovalute

Se siamo riusciti ad accumulare una certa quantità di Bitcoin o criptovalute e vogliamo spenderle per comprare la nostra nuova auto, queste sono le migliori occasioni oggi disponibili: