Ferrari, arriva una grande novità: così cambia di nuovo tutto

In vista dell’appuntamento di Las Vegas i piloti della Ferrari hanno messo in mostra l’abbigliamento speciale che useranno nella prossima tappa.

Mancano due round alla conclusione del campionato del mondo di Formula 1 2023. Dopo la disfatta del Brasile la Ferrari è in cerca di una rivincita che dovrebbe permettere a Leclerc di compiere un piccolo passo in avanti in classifica dopo lo zero accusato ad Interlagos a causa di un problema occorso alla monoposto nel giro di ricognizione.

Nel complesso la Ferrari non ha stravolto, nella seconda parte di stagione, le gerarchie che avevano caratterizzato la prima, a causa di errori tecnici e di guida dei piloti che non sono riusciti ad esaltarsi salvo pochissime eccezioni.

Non è stata la migliore stagione in carriera di Charles Leclerc al volante della Rossa, ma va riconosciuto al pilota un’incredibile sfortuna che continua a colpirlo. In alcuni casi si dovrebbe parlare anche di incompetenza degli uomini al box e in fabbrica, ma in Ferrari si cerca sempre di evitare certi argomenti del genere.

La tappa in Nevada potrebbe rappresentare un’autentica possibilità per il numero 16 che mai come oggi, avrebbe bisogno di un colpo di fortuna per ritornare a lottare per una vittoria.

Il tracciato cittadino della città che non dorme mai rappresenterà un’incognita per tutti e considerate le alte velocità si prevede una Ferrari che possa esaltarsi sui lunghi rettifili. Il protagonista della stagione è stato Max Verstappen che, anche in previsione dell’ultima tappa, sarà il favorito assoluto grazie alle straordinarie capacità della SF-23.

Le nuove tute Ferrari

C’è grande attesa nel Circus per vedere all’opera i piloti nel nuovissimo tracciato costituito da curve veloci e lunghissimi rettilinei, sebbene le precedenti tappe negli Stati Uniti non hanno invertito una rotta che risulta sempre più scontata con la Red Bull Racing in prima linea.

La Ferrari, in teoria, sarebbe ancora in lizza per il secondo posto nel costruttori ma le mancate partenze di Leclerc in Brasile e Sainz in Qatar non hanno garantito la chance di lottare con la Mercedes.

Special race. Special colours. 🔴⚪️ Fit check for the #LasVegasGP 😮‍💨 pic.twitter.com/4MIGWPSvE0 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 8, 2023

Il fenomeno di Hasselt ha umiliato gli avversari, a partire dal suo compagno di squadra Sergio Perez ma a preoccupare i ferraristi è la sfortuna che continua a vederci benissimo in casa Leclerc. Quest’ultimo, infatti, rischia di terminare la stagione al settimo posto alle spalle di tutti gli altri top driver.

Dopo il secondo posto della scorsa annata le aspettative dei fan erano piuttosto elevate. Il prodotto della Ferrari Driver Academy non ha avuto in dote una monoposto all’altezza di Red Bull Racing e degli altri top team.

Sainz ha compiuto un vero e proprio miracolo, riuscendo ad ottenere l’unica vittoria stagionale per la Scuderia modenese sul tracciato cittadino di Singapore. La buona notizia è che CL16 non dovrà sostituire il motore dopo il dramma in Brasile e proverà ad ottenere un risultato di spessore.

Nella città del peccato i ferraristi si sfideranno con un nuovo look. Nelle rispettive vetture i piloti avranno delle nuove tute con gli sponsor di colore bianco. Da notare il retro delle tute, che riporteranno i numeri dei piloti in nero all’interno di un cerchio bianco e dei dettagli rossi.

A Las Vega la F1 non corre dal 1982 e si prevede uno spettacolo unico di luci e colori. I ferraristi caleranno il loro asso, per quanto sia difficile immaginare un trionfo. Avrebbe del clamoroso anche una lotta con Max Verstappen. E’ doveroso ricordare il trionfo ottenuto dal leggendario Michele Alboreto nel 1982, quando al volante della Tyrrell vinse il suo primissimo Gran Premio in F1.