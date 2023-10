MotoGP, Marquez amarezza dopo la gara: Marc si sfoga

Il centauro della Honda, Marc Marquez, non è riuscito ad ottenere il risultato sperato in Thailandia. Ecco cosa ha dichiarato nel post GP.

Manca sempre meno al debutto del più titolato dei fratelli Marquez in sella ad una Ducati. E’ palese che tra la moto della casa di Borgo Panigale e tutte le altre vi sia un clamoroso gap. La sfida, stavolta, ha visto inserirsi, nel panino di Martin e Bagnaia, il centauro della KTM Brad Binder. Il risultato così è sembrato più incerto, tuttavia alla fine ancora una volta le due migliori Ducati hanno svettato nelle prime due posizioni.

Dopo la SR della giornata di ieri, i fan del Cabroncito si aspettavano un risultato di maggiore spessore. Al contrario, sulla lunghezza della gara, Marc non ha potuto inserirsi nella sfida per il podio. Nella gara breve aveva chiuso al quarto posto, mentre nel Gran Premio di Thailandia ha chiuso al settimo posto. Ancora una volta ha cercato di buttare il cuore oltre l’ostacolo, dimostrando di star bene sul piano fisico.

Il weekend del Buriram, naturalmente, ha messo in primo piano le performance del connazionale della Pramac. Per Jorge Martin è stato un weekend perfetto con pole e doppia vittoria. Dopo gli ultimi due passi falsi, Martinator ha seguito i consigli di esperti colleghi e ha saputo gestire e vincere in volata. E’ stato bravo a prendersi un leggero distacco, rispondendo poi a tutti gli attacchi di uno scatenato Binder sino all’arrivo.

Binder ha superato i limiti della pista durante l’ultimo giro, facendo scalare Bagnaia al secondo posto. Ai piedi del podio è arrivato un ottimo Marco Bezzecchi, davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò, la Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Marc Marquez. Hanno chiuso la TOP-10 le Ducati di Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco.

Le parole di Marc Marquez

Bagnaia ha conservato un vantaggio di 13 punti su Martin. Salvo passi falsi si giocheranno il Mondiale all’ultimo GP. E’ ancora in corsa a -79 Bezzecchi, mentre è già aritmeticamente fuori dai giochi per il titolo Binder a -140 e Aleix Espargarò a -188 dalla vetta. Sarà un finale scoppiettante, ma alla festa, oramai, da 4 anni manca un centauro dall’incredibile talento come Marc Marquez.

Il fenomeno di Cervera avrebbe desiderato concludere la stagione in crescendo, dando un’altra gioia al popolo Honda, ma salvo miracoli, difficilmente, riuscirà a strappare una vittoria. L’ultimo trionfo, oramai, è datato 24 ottobre 2021. Sono trascorsi più di due anni e la soluzione è rappresentata solo da una Ducati Desmosedici da paura.

La GP23 si sta dimostrando imprendibile anche nelle mani di un rider di una squadra satellite. E’ questa la speranza di Marc per il futuro. Intanto, dopo il settimo posto in Thailandia, il #93 a MARCA ha commentato: “Più che attaccare mi sono difeso più che potevo, soprattutto all’inizio l’obiettivo era attaccare perché altrimenti ogni volta che arrivavamo al rettilineo mi passava uno, in frenata in 3a, perché arrivavano in parallelo. Questo è quello che succede quando fallisci in quel punto“.