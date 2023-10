MotoGP, Marc Marquez se la ride: ecco quando potrà salire sulla Ducati

Oramai non sta più nella pelle, dopo l’annuncio dell’accordo con Gresini Racing. Marc Marquez ha avuto l’ok per il debutto sulla Ducati Desmosedici.

Il campionato si concluderà a fine novembre sul tracciato di Valencia. L’otto volte iridato potrà tirare un sospiro di sollievo. Per quanto stia cercando di estrarre la massima performance possibile in sella alla RC213V, nel 2023, non vede l’ora di sperimentare la potenza di una Desmosedici. La sua carriera è ad un punto di svolta.

Per tantissimi anni era stato imputato al fenomeno di Cervera di non aver il coraggio di andare a vincere su una moto diversa, come era accaduto in passato a Valentino Rossi e Casey Stoner. Il duo fenomenale non lasciò macerie come accadrà al termine del campionato, in Honda HRC, a Marc Marquez, ma i destini saranno gli stessi a parti invertite.

Stoner vinse prima in Ducati e poi in Honda, Valentino celebrò in Honda e poi in Yamaha, ma provò comunque a farlo anche in sella ad una Desmosedici. Marc, in sostanza, sta dimostrando di essere un coraggioso come i due campioni precedenti, nonostante le tante critiche. Ora dovrà far corrispondere alla buone intenzioni anche i fatti. C’è tantissima curiosità nel capire se si tratterà di un passaggio naturale. Suo fratello minore, dopo la spiacevole esperienza in HRC, ha subito trovato un buon feeling.

Marc ha una esperienza e un talento, nettamente, superiore e sta già facendo pregustare ai fan della casa di Borgo Panigale una super sfida con Bagnaia, Martin, Bezzecchi e tutti gli altri centauri della griglia. Solitamente c’è una discreta competitività anche di coloro che non hanno in dote una moto aggiornata.

La data di esordio di Marc Marquez in Ducati

Nella prossima annata il catalano avrà a disposizione una GP23. La moto campione del mondo ha vinto la stragrande maggioranza di corse nel 2023, salvo qualche sporadica vittoria dei competitor. Marc avrà l’occasione per levarsi tanti sassolini dagli stivali della tuta. Dopo 4 anni in HRC sofferti, molti non lo ritengono ancora in grado di fare la differenza ai massimi livelli.

Quando è in giornata il centauro di Cervera è sempre tra i migliori in griglia, nonostante i limiti della moto. Nelle ultime 4 annate ha vinto soli 3 GP ma perché, sostanzialmente, rallentato dalle operazioni chirurgiche e dalle inevitabili riabilitazioni fisiche. Ora sembra tornato al 100% ma gli manca una Ducati. La classe regina, per stessa ammissione del trentenne, è diventata una sfida monomarca. Il contratto con la Honda terminerà al termine del 2023 con un anno di anticipo. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto in HRC.

I colleghi AS hanno chiesto al pilota della Repsol Honda se avesse già l’autorizzazione definitiva per essere presente ai test post Valencia e Marc ha risposto che non era arrivato l’ok definitivo. A tal proposito le parole del team manager Alberto Puig, ai microfoni di MotoGP.com, hanno sciolto i dubbi: “Non ci saranno obiezioni da parte della Honda affinché Marc faccia il test di Valencia“. Quindi appassionati di MotoGP segnatevi questa data: martedì 28 novembre 2023 Marc salterà, per la prima volta, in sella ad una Ducati.