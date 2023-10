Dove si trova la sede della F1? Ecco il luogo tanto ambito

La F1 è il campionato di riferimento per ciò che riguarda le quattro ruote, ed ha una sede spettacolare. Ecco dove si trova.

Quella che viviamo oggi è una F1 molto distante da ciò a cui eravamo abituati in passato, con una gestione molto diversa da quella di Bernie Ecclestone. Mister E è ormai fuori dai giochi da diversi anni, in particolare, dal 2016, quando decise di vendere tutto agli americani di Liberty Media.

Al giorno d’oggi, il colosso americano ha in mano tutto il Circus, e di certo non ne sta facendo un grande uso. La delusione degli appassionati è enorme nel vedere come la F1 sta cambiando, e l’unica cosa che sin qui è rimasta uguale è la sede centrale della massima formula, di cui ora vi parleremo.

F1, ecco dove si trova il centro del potere

La F1 è un vero e proprio colosso mondiale, gestito oggi da Liberty Media, ma il suo centro di potere è situato sempre nello stesso luogo. La sede del Circus si trova al numero 2 di St. James’s Market a Londra, capitale del Regno Unito, una delle città più belle del mondo, assediata ogni anno da milioni e milioni di turisti.

Per l’esattezza, si tratta della sede di Formula One Group, che venne fondato il 13 febbraio del 1981. Va specificato che la sede operativa si trova nel luogo appena descritto, mentre quella finanziaria a Jersey, ed oggi è amministrata dal boss di Liberty Media, vale a dire l’ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, succeduto a Chase Carey ormai da un paio di stagioni.

La F1 è un campionato mondiale, che è gestito dalla FIA, ovvero la Federazione Internazionale dell’Automobile. La sua sede si trova al numero 8 di Place de la Concorde a Parigi, ed in questo palazzo, sono state prese delle decisioni molto importanti per il destino del nostro sport.

Si parlava moltissimo della sede della FIA nel corso del 2007, anno della Spy Story che vide coinvolte Ferrari e McLaren, ed è proprio in quel luogo che venne decisa la squalifica dal mondiale costruttori del team di Woking. Quella decisione andò a favore del Cavallino, mentre 10 anni prima, nel 1997, la capitale francese fu teatro della scelta di squalificare Michael Schumacher dal mondiale per la manovra suicida su Jacques Villeneuve nel Gran Premio d’Europa, corso a Jerez de la Frontera.

Il centro decisionale della FIA è il luogo in cui vengono redatti i regolamenti e prese decisioni importanti anche sotto il profilo sportivo, dal momento che il Circus è un campionato di proprietà della Federazione Internazionale. Dopo Jean Todt, il nuovo presidente è divenuto Mohammed Ben Sulayem, che in questi giorni si è fatto molto sentire contro Liberty Media.

Il boss ha ribadito che la F1 è un campionato della FIA, e che c’è la volontà di avere più team in corsa e meno gare in calendario, cosa della quale Liberty Media non vuol sentire parlare. Dunque, tra Londra e Parigi vengono prese delle decisioni fondamentali per la massima formula, nella speranza che questa linea sottile non si rompa in futuro.