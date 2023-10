Marquez, l’ammissione è disarmante: lo spagnolo rivela il motivo del suo “errore”

Marc Marquez è giunto solo 15esimo nel GP d’Australia, pagando la scelta sbagliata della gomma Soft al posteriore. Ecco le sue parole.

Il week-end del Gran Premio d’Australia non è di certo partito nel migliore dei modi per Marc Marquez, che già dal venerdì aveva palesato diverse difficoltà. Il nativo di Cervera ha a che fare con una Honda molto scorbutica, che non gli ha permesso di fare meglio di un 15esimo posto finale sulla pista di Phillip Island.

Per chi non ha seguito la corsa e non sapesse come sono andate le cose in questo week-end, ricordiamo che nella notte italiana si è tenuta la gara lunga, quella che avrebbe dovuto andare in scena domani. Il motivo è il fortissimo vento che è previsto proprio per la domenica, giornata per la quale è ora stata schedulata la Sprint Race, che partirà alle 4 ora italiana.

Dunque, il GP d’Australia si è già disputato, ed è stato storico da un certo punto di vista. Infatti, Johann Zarco ha vinto la sua prima gara in carriera, proprio alla fine della sua storia d’amore con la Ducati Pramac, dalla quale si separerà a fine stagione per andare a guidare la Honda, non proprio l’affarone del secolo dal punto di vista delle prestazioni.

Una grandissima gara l’ha fatta anche il nostro Fabio Di Giannantonio, terzo sulla Ducati del Gresini Racing, proprio su quella moto che tra poche settimane diventerà di Marquez. Come detto, il nativo di Cervera è finito addirittura fuori dai punti, avendo pagato l’errata scelta della gomma Soft al posteriore.

La stessa decisione ha tradito anche Jorge Martin, il quale ha dominato sino al penultimo giro, ma che proprio nella tornata conclusiva ha subito il crollo definitivo, ritrovandosi addirittura quinto sulla linea del traguardo. Per uno che si sta giocando il titolo prendersi un rischio del genere è del tutto inutile, mentre Marc ci ha voluto provare.

In fin dei conti, il #93 non si sta giocando assolutamente nulla, e con quella gomma aveva ottenuto un gran secondo posto lo scorso anno, mentre nell’edizione 2023 non ha potuto fare altrettanto. Da parte sua c’è comunque la volontà di non mollare e di continuare a provarci.

Marquez, ecco il suo commento dopo la gara

Dopo la fine della gara, Marc Marquez non è apparso pentito di aver preso una scelta che si è poi rivelata errata. L’otto volte campione del mondo, intervistato da “SKY Sport MotoGP“, ha ammesso che la volontà era quella di azzardare la Soft per stare con i primi, che comunque andavano troppo forte.

Ecco le sue parole: “Ho scelto la gomma Soft per stare con quelli del gruppo davanti, perché se avessi scelto la gomma Media sarei stato attorno al nono o al decimo posto. Quindi ho optato per la morbida come Martin e sapevo che tipo di corsa avrei dovuto fare. Tuttavia, già dalle prime fasi il gruppo che era davanti girava molto veloce, ed è così che mi sono detto che avrei dovuto spingere forte per i primi 12 giri per vedere anche quanto sarebbe calata la gomma. In seguito, è accaduto, ma non era così male. Purtroppo però, alla fine la gomma era veramente distrutta“.

Marquez ha poi aggiunto: “Ho scelto di partire con quella gomma perché lo scorso anno mi portò sul podio, fu una scelta molto più che azzeccata. Tuttavia, c’era un’importante differenza quest’anno, ovvero che il giro più veloce era sul 30.1. Rispetto allo scorso anno, potevo gestire la gomma ma dovevo farlo andando molto più piano. Ho scelto di spingere al massimo per vedere come andava, ma al 15esimo giro il ritmo è calato. Ormai però siamo in una posizione che ci permette di prenderci certi rischi“.