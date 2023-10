Red Bull, clamoroso terremoto in vista: un ex campione nuovo compagno di Verstappen?

La Red Bull potrebbe davvero cambiare tutto in chiave futura, con un nome molto noto al ritorno. Tutti i dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2023 è stato del tutto dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen, che stanno ricreando un’epoca d’oro, come ai tempi di Sebastian Vettel. Il team di Milton Keynes è troppo superiore ai rivali, con l’arrivo dei regolamenti che hanno riportato in vita l’effetto suolo che è stato una manna dal cielo.

Prima della rivoluzione tecnica, Christian Horner e soci avevano fatto un miracolo nel recuperare sulla Mercedes, che aveva dominato la scena negli anni precedenti. Dopo il titolo piloti del 2021, la squadra anglo-austriaca ha fatto il vuoto con queste nuove norme, sulle quali Adrian Newey si è potuto sbizzarrire con i suoi geniali progetti. La RB19 è un’opera d’arte, candidata a diventare una delle monoposto di F1 migliori di sempre, a patto che non lo sia già.

Nel frattempo, la Red Bull sta anche pensando al proprio futuro, dal momento che c’è da trovare un’alternativa a Sergio Perez nel caso da lui non arrivino segnali di risposta. Il messicano ha deluso troppo le aspettative e non merita più il posto che occupa, ed ecco che si fa largo una clamorosa prospettiva in chiave futura.

Red Bull, il sogno di rivedere Vettel è possibile

Secondo quanto riportato da “Auto Motor und Sport“, tra i candidati per il sedile in Red Bull ci sarebbe anche Sebastian Vettel, il quale potrebbe prendere il posto di Sergio Perez. Come detto in queste settimane, il sedile del pilota messicano non è affatto così solido anche in chiave 2024, ma per il momento, il management del quattro volte campione del mondo non ha voluto commentare questa notizia.

Gli altri pretendendi sono Daniel Ricciardo e Liam Lawson, mentre non ha speranze Yuki Tsunoda, il quale non è molto gradito al team principal Christian Horner. In questi giorni, di nomi ne sono stati fatti tanti, ed anche Lando Norris è uno che potrebbe essere in lizza, ma per quanto riguarda il britannico, che ha ancora un contratto con la McLaren, si tratterebbe di un discorso più legato almeno al 2025.

Rivedere Vettel al volante della Red Bull è comunque una suggestione che affascina e non poco, ricordando i vecchi tempi in cui questa accoppiata faceva tremare il mondo. Dal 2010 al 2013 sono infatti arrivati 4 titoli piloti, di cui due maturati al termine di stagioni del tutto dominate, ovvero quella del 2011 e del 2013, mentre negli altri due casi, dovette sudarselo fino in fondo contro la Ferrari di Fernando Alonso. All’epoca, la F1 era ancora in grado di emozionare, mentre oggi il dominio di Max Verstappen ha reso tutto troppo scontato.

Il tre volte iridato potrebbe dunque avere al suo fianco il suo predecessore in termini di vittorie nel team di Milton Keynes, ma per il momento, va sottolineato che si tratta ancora di fantamercato. Perez è un pilota sulla graticola, ma è ancora il favorito per restare sul suo sedile nel 2024, mentre, a meno di miracoli, è certo il suo addio alla fine della prossima stagione, quando andrà scelto un nuovo pilota da mettere al fianco del figlio di Jos. Tutto è ancora aperto.

Ricordiamo che Vettel ha corso alla corte di Christian Horner dal 2009 al 2014, ed è poi passato alla Ferrari, dove ha disputato sei stagioni, diventando per ben due volte vice-campione del mondo. Il suo ritiro è avvenuto lo scorso anno, dopo un biennio difficile con l’Aston Martin. Adesso il suo ritorno pare essere più di un semplice sogno.