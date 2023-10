Bugatti risponde alla Ferrari? Pronto l’hyper SUV per offuscare la Purosangue

La Ferrari ha alzato l’asticella dei super SUV di lusso, presentando un modello che ha già fatto molto discutere, come l’avranno presa nel quartier generale Bugatti? Ecco la risposta.

I super SUV, oramai, sono diventati i nuovi veicoli dei ricchi. Un tempo i milionari si aggiravano in potenti supercar o spider dal fascino retrò, oggi preferiscono star comodi in abitacoli lussuosi con tanto spazio a bordo anche per le valigie e la famiglia. Di sicuro la tendenza di un tempo era possedere diverse auto nel proprio garage e i SUV coniugano un po’ tutte queste esigenze.

Persino i super ricchi hanno intrapreso la strada della sportività a ruote alte, quasi come se i SUV fossero diventanti degli status symbol di benessere. Da un certo punto di vista l’industria dell’Automotive ha intrapreso una strada paradossale. L’esigenza sarebbe quella di costruire auto adatte alle caotiche metropoli, ma le dimensioni dei veicoli crescono sempre più.

Per natura i primi SUV erano agili e presentavano misure consone alle nostre giungle urbane. Persino una Toyota ha iniziato a pompare una Rav 4, figurarsi i competitor che fanno del lusso sfrenato la ricerca del loro salone di lusso sul mercato. La prima rivoluzione si ebbe con la Porsche Cayenne. A differenza di Mercedes e BMW, la casa di Stoccarda non si era mai spinta all’idea di creare una vettura offroad.

Il successo delle 4×4 Porsche ha portato il Gruppo VW ad investire, con Lamborghini, massicciamente sulle vetture a ruote alte. L’Urus ha, letteralmente, dato una scossa ad Aston Martin, Bentley e persino alla Ferrari. Il Cavallino si era tenuto ben distante da certe logiche consumistiche in passato, ma oramai alla tradizione si preferiscono i numeri record dei fatturati. Così è nata la Purosangue V12 e così si spiega anche la scelta di Maserati, Alfa Romeo e tanti altri top brand a puntare sui SUV.

La Bugatti non sta a guardare

La casa di Molsheim, in Alsazia, ha fatto netti passi in avanti con il passaggio nel potente Gruppo VW. Il produttore tedesco starebbe pensando ad un progetto in grande stile per il suo brand più esclusivo. Le vetture francesi sono note per i record di velocità, ma anche per le cifre da capogiro. Potrebbero arrivare a costi ancor più elevati gli hyper SUV.

Gli ultimi rumour parlano di un interesse concreto nel creare un’auto a ruote alte. Stephan Winkelmann, amministratore delegato di Bugatti, ai colleghi di CarAdvice, ha annunciato: “Per me il marchio è disposto a realizzare più di un modello […] ma dobbiamo vedere se riusciamo a trovare [finanziamenti], qualcosa che stiamo ancora aspettando perché Volkswagen ha investimenti significativi in ​​progetti come la guida autonoma e le auto elettriche“.

Si tratterebbe di un progetto molto diverso rispetto ad una Chiron. Nel video in alto sul canale YouTube The King Drive English è sbucato già il rendere della Bugatti SPARTACUS. Si chiamerebbe così il nuovo hyper SUV della casa francese. Non è chiara la data di lancio, ma un SUV che segua la scia dei competitor di lusso è sempre più probabile.