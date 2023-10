Quanto viene pagato un meccanico a Dubai? Cifra da non credere

Se siete dei meccanici e siete stanchi di sopravvivere in Italia, aggiustando solo utilitarie, vi consigliamo di prendere in considerazione una esperienza lavorativa a Dubai.

Nel giro di un ventennio Dubai è diventata una meta attrattiva per il mondo intero. Un tempo c’era solo sabbia e qualche vecchio mercato, ma grazie all’infinita ricchezza petrolifera i sultani hanno costruito un universo intero che è diventato un parco giochi per ricchi. Complice l’assenza di IVA per i turisti, ogni anno, milioni di persone comprano beni negli enormi mall.

Gli EAU, infatti, hanno introdotto un’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5% nel 2018, ma i turisti possono ancora fare shopping esentasse in tutto il Paese. Per coloro che vogliono rifarsi il guardaroba, in pratica, è uno sballo. Il rimborso dell’IVA si può ottenere soltanto per articoli comprati durante il soggiorno negli EAU e che verranno esportati. Provare per credere, ma Dubai è anche hotel di lusso, eventi di varia natura e persino auto di lusso ad ogni angolo.

Se farete un giro per Dubai ed Abu Dhabi vi imbatterete in supercar che, difficilmente, vedrete per le strade delle vostre città italiane. Quella striscia di terra è piena di milionari che hanno fatto fortuna, oltre alle famiglie locali che si aggirano in Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, McLaren e altri top brand. Per un amante dei motori è come entrare in una concessionaria di hypercar a cielo aperto. In F1 cambia tutto per il 2024 ad Abu Dhabi, a causa di nuove regole.

I guadagni di un meccanico di Dubai

Come tutti i lavori lo stipendio varia in base all’impegno e al tasso di esperienza acquisito. Secondo una analisi, riportata su Racext.com, lo stipendio medio di un meccanico a Dubai varia da AED 2,500 (645 euro) per coloro che iniziano a AED 6,000 (1500 euro) al mese. Già dopo due anni si possono arrivare a guadagnare cifre discrete, sebbene va ricordato come Dubai sia una realtà abitativa molto cara.

Se avete specializzazioni su case di lusso potreste farci, comunque, un pensierino. Solitamente chi lavora per marchi di auto di lusso, in realtà , già guadagna molto bene. Oltre allo stipendio base, i meccanici a Dubai hanno diritto anche ad altri benefit come l’assicurazione sanitaria, le ferie annuali e la gratuità di fine servizio. Questi sono aspetti da considerare nel computo complessivo e possono dare un sostanziale apporto al pacchetto salariale complessivo.

Lo stipendio di un meccanico a Dubai varia, quindi, in base alla realtà per la quale lavorerete e le qualifiche. I vantaggi sono quelli di poter mettere le mani su auto da sogno. Nel nostro Paese, per lo più, vi ritroverete a fare esperienza su SUV ed utilitarie. Una volta fatta una esperienza di qualche anno a Dubai si apriranno, decisamente, più porte in giro per il mondo, magari anche per lavorare nei brand di riferimento del mercato. Può essere vista come una scelta di carriera per coloro che sono appassionati di supercar e hanno le competenze e le qualifiche necessarie per maturare una esperienza importante nel settore Luxury.