Sainz parla del crollo Ferrari: arriva un’ammissione che preoccupa i tifosi

Qualifiche disastrose per la Ferrari, con Carlos Sainz fuori in Q2 con il 12esimo posto. Ecco le sue parole dopo la sessione.

Una qualifica molto difficile per la Ferrari a Losail, dove in questo fine settimana si terrà il Gran Premio del Qatar. Carlos Sainz è rimasto escluso in Q2 con il 12esimo tempo, subito davanti alla Red Bull di Sergio Perez, anche lui in grande difficoltà e che ha pagato la cancellazione del suo tempo avvenuta nel finale di sessione.

Tornando al Cavallino, Charles Leclerc prenderà il via dalla quinta posizione, ma solamente grazie allo scandalo dei track limits. Le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri che avevano fatto segnare il secondo ed il quarto tempo sono state retrocesse al decimo ed al sesto posto, visto che i loro tempi decisivi sono stati cancellati.

Questa regola assurda ha dato una mano al monegasco, che di per sé non era andato oltre il quinto posto, con Pierre Gasly e la sua Alpine che gli hanno messo il fiato sul collo. Per la Ferrari si tratta di un netto passo indietro rispetto alle ultime gare, e c’è il serio sospetto che a Maranello sia del tutto stato sbagliato l’assetto.

Come sappiamo, qui in Qatar è prevista la Sprint Race al sabato, il che significa che si è disputata una sola sessione di prove libere prima di andare in qualifica. Per questo motivo, era importante fare un buon lavoro di preparazione del set-up al simulatore, cosa che in Ferrari avevano fatto in Azerbaijan, Austria e Belgio, ma che qui, evidentemente, non è riuscita. C’è anche da dire che quella di Losail è una pista che mette in crisi l’anteriore, e la Ferrari non è mai stata competitiva su questo fronte. Sainz non ha mai trovato il ritmo giusto e la qualifica lo ha confermato.

Sainz, ecco le sue parole dopo la qualifica

Il venerdì di Losail è stato molto difficile in casa Ferrari, con Carlos Sainz che ha pagato il prezzo più elevato. Lo spagnolo ha bisogno di lavorare molto per trovare delle prestazioni all’altezza, su una pista in cui superare in gara sarà complesso. Il figlio del due volte campione del mondo rally ne ha parlato alla stampa a fine qualifica.

Ecco le sue parole: “Ho avuto una qualifica molto difficile sin dalle prime fasi, ho faticato molto con il bilanciamento. Abbiamo fatto molte prove nelle libere sulle gomme, cambiando i vari set per fare esperienza. Da quando siamo andati in qualifica, con il buio e le temperature più basse, non ho mai trovato il grip necessario. Ho faticato moltissimo e per questo non sono per niente sorpreso di essere fuori dalla Q3“.

Sainz è stato poi interpellato sulla sfida con la Mercedes per il secondo posto nei costruttori, e sa che servirà fare un netto step già al sabato: “Dobbiamo migliorare molto per il sabato per la Sprint Race, ma sappiamo che la domenica sarà molto difficile perché superare qui è complicato. Al momento però, sono del tutto concentrato sul fare bene domani“.