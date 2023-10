Max Biaggi in F1 con la Ferrari? Il video che nessuno ricorda

Valentino Rossi non è stato l’unico centauro ad avere il piacere di accomodarsi nell’abitacolo della Ferrari. Max Biaggi precedette il nove volte iridato di Tavullia.

I piloti nutrono l’indomabile esigenza di superare i propri limiti. Il fenomeno della classe di mezzo, Max Biaggi, si è lasciato ammaliare dal fascino del Cavallino, qualche anno prima che i riflettori fossero tutti puntati sul Dottore. Il Corsaro romano aveva un gran talento su kart, ma la sua prima passione era il calcio.

Max Biaggi avrebbe anche potuto diventare uno straordinario fenomeno del rettangolo di gioco, ma dopo un regalo ricevuto anche piuttosto grandicello, si dedicò anima e corpo alle due ruote. Nel 1989 partecipò a delle gare professionistiche nella categoria 125 cc. A 19 anni divenne campione italiano della categoria Sport Production su moto derivate da quelle commercializzate di serie.

La casa di Noale decise di scommettere sul talento del romano, portandolo subito in 250. Il Motomondiale di allora era molto più competitivo. Il paragone tra 250 e Moto2 non regge. Il Corsaro nella sua prima stagione partecipò a 4 gare, arrivando al ventisettesimo del campionato e conquistando appena 7 punti. Il suo exploit si ebbe tra il 1994 e il 1997.

In quegli anni dominò, letteralmente, una delle categorie più combattute di sempre. C’era degli autentici fenomeni che dettarono legge poi nella classe regina nelle stagioni successive. La sfortuna di Max è stato arrivare in classe 500 a cavallo tra la fine di una leggenda come Mick Dhooan e il boom di Valentino Rossi. La Honda era la moto da battere, ma il fenomeno di Tavullia volle dimostrare di poter superare la concorrenza, nel 2004, anche in sella alla Yamaha. Ecco la Rossa preferita da Valentino Rossi.

L’esperienza con la Ferrari di Max Biaggi

La sua migliore stagione in classe regina si chiuse con 228 punti. Non gli valsero la corona. In top class ha chiuso tre volte terzo e tre volte secondo, come Dani Pedrosa. La sua rivalità con il Dottore ebbe un impatto mediatico su una intera generazione. I due oggi hanno imparato a rispettarsi ed apprezzarsi, ma non saranno mai amici. Dopo il ritiro dalla MotoGP prese la decisione di fare un anno sabbatico per poi dedicarsi alla Superbike.

In sella all’Aprilia Max ritrovò lo smalto dei giorni migliori. Vinse il Mondiale nel 2010 e replicò nel 2012 a 41 anni. I suoi flirt con top model del calibro di Naomi Campbell, Claudia Schiffer ed Anna Falchi hanno fatto impazzire il web. Ha avuto due figli dall’ex Miss Italia Eleonora Pedron. Si è molto calmato rispetto agli anni d’oro.

Nel video in alto noterete con qualche determinazione abbassò la visiera nell’abitacolo della sua F300. La monoposto che nel 1998 sfiorò i mondiali fu la prima Ferrari progettata da Rory Byrne, dopo l’abbandono della Scuderia da parte di John Barnard. Max fece segnare degli ottimi crono sotto lo sguardo sornione dell’ex Presidente Luca Cordero Di Montezemolo. Non vogliamo svelarvi troppo perché il sound del motore V10 vi farà scendere una lacrima. Mettetevi comodi e godetevi il video del canale YouTube F1 Therapy.