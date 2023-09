Sebastian Vettel torna in pista? Ora c’è la clamorosa chance

Il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, ha ancora voglia di fare la storia nell’automobilismo. Ecco dove potrebbe correre nel 2024.

Sebastian Vettel si è ritirato al termine della scorsa annata, dopo 300 Gran Premi disputati in carriera in F1. Ha vinto 53 gare, salendo sul podio in 122 occasioni. Il suo meglio lo ha dato ai tempi della Red Bull Racing, conquistando 4 mondiali di fila. La vettura austriaca, progettata da Adrian Newey, fece una clamorosa differenza nella lotta con Alonso sulla Ferrari.

Il bicampione di Oviedo è ancora in pista a lottare con il coltello tra i denti, proprio sull’auto che fu del tedesco. In questa annata l’AM ha fatto clamorosi balzi in avanti, celebrando numerosi podi con Fernando. Seb non è stato così fortunato nella sua prima ed unica stagione sulle monoposto ad effetto suolo, ottenendo appena 37 punti.

Il suo miglior piazzamento è stato un sesto posto, a Baku e in Giappone. Al circus un personaggio come Vettel manca tantissimo. E’ sempre stato molto irriverente e ha lasciato un segno indelebile anche nei fan italiani. In Ferrari non è riuscito a ripetere le imprese del suo idolo Michael Schumacher, ma potrebbe ancora far battere il cuore dei protagonisti delle quattro ruote.

La nuova proposta a Sebastian Vettel

La Germania ha subito un brutto colpo con l’uscita di scena dal circus della F1 di Mick Schumacher, figlio del Kaiser, e Sebastian Vettel. I due potrebbero ritrovarsi il prossimo anno al volante dei bolidi della 24 Ore di Le Mans. Mick sarebbe in colloquio con l’Alpine che sta preparando il grande salto nella categoria a ruote coperte, mentre, secondo Auto und motor sport, Sebastian Vettel sta pensando ad un clamoroso ritorno.

Il 36enne di Heppenheim non ha mai nascosto la sua ammirazione per il WEC. Il campionato mondiale endurance è tornato ai fasti del passato con il ritorno di marchi leggendari come Ferrari. La prossima edizione della 24 Ore di le Mans sarà uno spettacolo da non perdere con Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Lamborghini protagoniste.

I fan della F1 hanno avuto modo di rivedere Seb a Suzuka, nello scorso weekend, per promuovere il suo progetto “Racing for Biodiversity”. Il suo futuro nel Motorsport sarà nel Wec? Finora non è stato firmato alcun contratto, ma Seb ci sta pensando e ha ancora tempo per decidere. Il tedesco potrebbe entrare nell’abitacolo di una Oreca LMP2 dell’Hertz Team Jota in ottobre per farsi una idea più precisa sulle caratteristiche della vettura.

La squadra ha tre le sue fila il reverse driver della Haas Pietro Fittipaldi, il campione di Formula E Antonio Félix da Costa, l’ex pilota GP Will Stevens e il tedesco David Beckmann. Jota vuole gareggiare con 2 Porsche 963 nella classe Hypercar a Le Mans nel 2024, e nella squadra saranno presenti anche gli ex assi del GP Robert Kubica e Jenson Button. Seb sarà tentato di riprovare il brivido della velocità?