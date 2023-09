Ferrari, Charles Leclerc può sognare: c’è un solo grande timore

Charles Leclerc spera di strappare un grande risultato a Suzuka. La Ferrari ha fatto dei progressi con il nuovo fondo, ma la RB sarà della partita.

Sembra essere tornato tutto alla normalità in F1 e, dopo le polemiche della scorsa settimana, Verstappen ha comandato le libere del Gran Premio del Giappone. La Ferrari ha deciso di portare a Suzuka un ultimo grande upgrade al fondo della SF23 per migliorare il bilanciamento della monoposto.

Per Leclerc è stato subito amore a prima vista, riuscendo ad ottenere il secondo tempo nelle PL2 alle spalle del bicampione del mondo della Red Bull Racing. Il monegasco ha promosso lo sviluppo della wing car e non è così lontano dall’olandese. Non ci si poteva attendere una Ferrari in linea con il dominio di Singapore ma i segnali sono già molto positivi.

Sul long run il prodotto dell’Academy della Ferrari ha messo in mostra un ottimo ritmo, secondo solo a quello di Verstappen. Il tracciato di Suzuka è molto diverso rispetto al cittadino di Singapore e la SF23 si comporta in modo migliore nelle curve veloci, rispetto a quanto aveva dimostrato in passato sul tracciati come Barcellona e Silverstone.

Nella prima sessione di prove libere solo Charles ha testato il nuovo fondo e i riscontri sono stati in linea con le attese. Secondo Leclerc non ci sarà un ampio guadagno in termini di performance ma nel complesso la monoposto modenese è diventata più equilibrata e prevedibile. Per il Principino di Monaco è un’ottima sensazioni dopo la pausa estiva. Sainz, infatti, è cresciuto tantissimo sotto il profilo del feeling con la SF23, conquistando le ultime due pole position di fila. Leclerc, invece, si sul giro secco che sulla gestione gara ha lamentato delle problematiche rispetto al madrileno.

Le buone sensazioni il Leclerc

Il pilota con il numero 16 deve ritrovare fiducia. Le ultime due quarte posizioni di fila sono state deludenti. A Monza ha conteso il terzo gradino del podio al compagno di squadra, ma nell’ultima tappa di Singapore è stato letteralmente surclassato, dovendosi mettere a disposizione per il primo trionfo stagionale del Cavallino. La comprensione della vettura da parte di Sainz è migliorata e vi sono ulteriori margini di crescita, anche nel confronto diretto con Mercedes.

L’obiettivo della Ferrari è quello di riacciuffare il secondo posto in classifica costruttori che nella passata stagione ha rappresentato anche il motivo della cacciata dell’ex team principal Mattia Binotto. In vista di un 2024 dove la Rossa presenterà una monoposto totalmente rinnovata, i ferraristi stanno cercando di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. A Suzuka tutto dovrà risultare perfetto se vorranno ottenere un grande risultato.

Sainz ha concluso la giornata in quarta posizione a due decimi dal compagno, accusando il gap principalmente nel secondo settore. Leclerc ha un solo timore in vista dell’appuntamento domenicale. Al termine delle prove libere, come riportato su Motorsport.com, ha dichiarato: “Sul giro secco possiamo essere vicini, non so se sarà sufficiente per dare fastidio alle Red Bull, ma sicuramente sarà una lotta molto serrata con McLaren e Mercedes, saremo in sei a contenderci la seconda fila, ma sono convinto che se faremo un buon lavoro domani potremo metterci in una buona posizione“.