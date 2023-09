Guida brillante: il dettaglio che non devi sottovalutare mai, ti salva la vita

C’è un dettaglio che hai il dovere di non sottovalutare mai quando sei alla guida di un’auto sportiva: perché può salvarti davvero la vita.

Guidare una super car, un bolide, magari uno di quei coupé “da mille e una notte”, o meglio ancora coronare il sogno di ogni italiano, ovvero sfiorare il volante di una Lamborghini o una Ferrari, vuol dire certamente viaggiare a velocità elevate, assecondare in pieno le prestazioni di vetture “nate per sfrecciare”, per arrivare a determinate velocità e non certo per essere tenute in bella mostra in garage o mettersi in coda nel traffico cittadino.

Non dimentichiamoci, però, che prima di tutto va rispettato il codice della strada e che puoi anche essere alla guida della più fiammante delle super car, ma non ti è consentito di toccare i 300 chilometri orari in una strada che ha come limite 120, per la tua sicurezza, per la tua incolumità, per quella degli altri guidatori hai il dovere di esercitare sempre il controllo sull’auto, per potente e meravigliosa che sia, e di non farti dominare dagli istinti, oltre che di essere sempre in condizioni psico-fisiche idonee.

In particolare, se stiamo parlando di un’auto sportiva, uno dei fattori, in termini di sicurezza, che dovrai tenere presente, è la qualità delle gomme: aderenza al terreno, capacità di frenata rispetto a velocità elevate, stabilità.

Auto sportive, senza pneumatici di altissima qualità rischi grosso: ecco la ragione

Siamo di fronte a fattori fondamentali per la tua sicurezza, soprattutto se la vettura in questione è pronta a sfrecciare, soprattutto se, con un motore magari V8 o 4 cilindri turbo, hai la sensazione che stai volando. Saranno proprio dei buoni pneumatici a garantirti sicurezza al cospetto di un bolide che ha bisogno della stabilità giusta per poter creare equilibrio con la sua potenza.

Le auto sportive sono progettate pensando alla velocità e all’efficienza, quindi perché non dovresti volere lo stesso dai tuoi pneumatici? Pneumatici ben progettati e ad alte prestazioni ti consentono di ottenere il massimo dal design della tua auto sportiva.

Gli pneumatici ad alte prestazioni sono appositamente progettati per gestire le alte velocità, in modo che tu possa sfruttare correttamente lo straordinario motore che hai sotto il cofano. I pneumatici ad alte prestazioni offrono un profilo più basso, fianchi più duri e una cintura in nylon sopra le cinture in acciaio, che aiutano a mantenere il pneumatico in posizione sotto pressione rispetto alle alte velocità. Uno degli aspetti migliori di possedere un’auto sportiva è viaggiare ad alta velocità, quindi assicurati che i tuoi pneumatici rendano il viaggio il più sicuro e divertente per te e per chi è al tuo fianco.

Puoi anche avere pneumatici progettati per situazioni metereologiche specifiche, permettendoti di ottenere il massimo dalla tua auto sportiva indipendentemente dalle condizioni climatiche. Gli pneumatici con battistrada da bagnato ridurranno il rischio di scarsa aderenza al terreno, e gli pneumatici da asciutto possono aiutarti a sfruttare al meglio ogni centimetro di potenza sull’asfalto “bruciato dal sole”.