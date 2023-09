Mike Maignan, è tedesca la sua ultima “fiamma”: non indovinerete mai il modello

Mike Maignan ha la fortuna di guidare una macchina bellissima e il portiere del Milan si tratta davvero molto bene.

Uno dei giocatori determinanti per il Milan di queste ultime stagioni è stato senza ombra di dubbio il portiere francese Mike Maignan. Le sue qualità tra i pali hanno dimostrato la sua innata abilità nel saper difendere la porta rossonera, salvando il Diavolo da numerose occasioni favorevoli agli avversari.

Tra i pali si sta rivelando uno dei migliori portieri in assoluto della gloriosa storia del Milan, con il suo contributo per la vittoria dello Scudetto del 2022 che è stato sensazionale. I rossoneri hanno avuto dunque in Maignan un punto di forza straordinario, peccato solo per qualche infortunio di troppo.

Nello scorso campionato ha infatti dovuto rimanere fermo ai box per tante giornate, con il suo rimpiazzo, il rumeno Tatarusanu che non sempre è stato all’altezza del francese. Lasciati alle spalle i guai fisici, ora il francese è tornato a essere uno dei punti di forza della squadra di Pioli e punterà di sicuro alla vittoria del secondo campionato.

L’ormai prossima conclusione della carriera da parte di Hugo Lloris gli ha inoltre aperto definitivamente le porte della nazionale francese. Il numero uno è lui e già nelle partite di qualificazioni verso Euro 2024 ha dimostrato il perché per molti è tra i migliori portieri al mondo.

Come tutti i calciatori di successo, anche Maignan ha modo di mostrare al mondo interno un parco macchine sensazionali. Sono davvero pochissimi coloro che hanno la fortuna di poter mostrare un veicolo del genere, forse non troppo appariscente, ma assolutamente solido proprio come Mike.

Volkswagen Tiguan: il gioiello di Maignan

Anche Mike Maignan ha deciso di proseguire quella che ormai sembra essere a tutti gli effetti una tradizione per i portieri. Il francese ha deciso di acquistare una bellissima Volkswagen Tiguan, un’auto che nel complesso ha un listino prezzi abbastanza moderato: solo 35.500 Euro.

Ci sono però tante versioni diverse e sono proprio queste che permettono al prezzo di lievitare sempre di più. Questo Suv è un cinque posti che presenta una lunghezza di 451 cm, una larghezza di 184 cm e un’altezza di 168 cm.

Tra i punti di forza della Tiguan vi è sicuramente l’aspetto tecnologico, tanto è vero che presenta un display nella parte anteriore molto comodo da usare. Vi è grande attenzione inoltre anche alla guidabilità, tanto è vero che la versione da 150 cavalli si fa apprezzare anche per il fatto di essere molto silenziosa.

Quella in questione monta un motore a benzina 4 cilindri da 1500 di cilindrata che le dà modo di toccare i 203 km/h. Con tutta probabilità Maignan avrà virato sul modello maggiormente prestazionale, infatti sarà andato sulla 4Motion DSG, un’auto da 65 mila Euro e con 320 cavalli.

Si tratta della Tiguan più potente in assoluto, con il suo consumo medio che è di soli 9,8 litri ogni 100 km. Maignan dunque non ha scelto di acquistare un’auto eccessivamente sportiva, ma a lui va benissimo un modello essenziale e adatto per ogni situazione, uno stile che ricorda molto la sua abilità tra i pali.