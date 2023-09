Google trova l’auto di Ritorno al Futuro: non potete capire dove era finita

Proprio come nella saga di Ritorno al Futuro è nata l’esigenza di ritrovare la DeLorean. La tecnologia, a volte, fa miracoli.

La trilogia di Back To The Future ha fatto impazzire intere generazioni. I tre film con protagonisti Michael J. Fox, nei panni di Marty McFly, e Christopher Lloyd, nel ruolo di Emmett Doc Brown, ha cambiato, radicalmente, la concezione della DMC-12. Una vettura che prima del film non aveva riscosso un grande successo.

Un ex dirigente della General Motors, John Zachary De Lorean (l’auto prende il suo nome) si ritrovò con pesanti accuse a suo carico. Dopo un processo per l’uso di droghe, la pubblicità che ne derivò fu pessima. Furono commercializzate 9.200 DeLorean, di cui circa 6.500 sono ancora nel mondo. La DMC-12 spiccava per la tradizionale verniciatura color metallo della carrozzeria e aveva sportelli ad ali di gabbiano.

Il lancio in una delle saghe cinematografiche più iconiche di Hollywood diede la svolta al progetto. Il punto di vista sulla vettura cambiò, radicalmente, con una vision hi-tech in grado di cambiare il corso del tempo e atterrare in altre epoche. Le DMC-12 sono diventate un oggetto di culto con il suo look squadrato e aggressivo.

Fu messa in commercio una versione da 132 cavalli, equipaggiata con catalizzatore federale del motore PRV V6 da 2,85 litri, meno potente delle varianti da 156 CV delle DeLorean rimaste in Europa. Il cambio era manuale 5 marce. Le prestazioni erano di tutto rispetto, ma l’auto divenne celebre per i suoi viaggi temporali a 88 miglia orarie.

Ritorno al futuro, il ritrovamento della DeLorean scomparsa

Una DMC-12 è stata ritrovata, grazie alla tecnologia di Google Maps. Grazie alle camere che riprendono ogni angolo del mondo sono state rinvenute strutture abbandonate e vecchi oggetti di culto. Tra questi, come un fantasma, è riapparsa l’auto di Ritorno al Futuro. La scoperta piuttosto insolita ha lasciato i cittadini di Mozart, West Virginia, una comunità senza personalità giuridica vicino a Wheeling, a bocca aperta.

La DeLorean è stata ritrovata parcheggiata sul lato di una strada, vicino ad un palo della luce non lontana da una casa abbandonata. Uno scenario quasi sinistro, come se qualcuno, al volante della vettura, fosse scomparso nel nulla. Di sicuro l’automobilista non è tornato più a riprenderla. L’auto sembra rimasta ferma a prendere polvere da molto tempo. Le foglie hanno riempito, parzialmente, l’area del portellone posteriore con le feritoie.

Come apprezzerete su Reddit l’auto è visibile su un’immagine satellitare. Basta ingrandire il punto in cui Fishers Lane incontra Hercules Lane e Cerra Drive e la sagoma dell’auto metallizzata risulta chiara. La stessa immagine satellitare rivela che Fishers Lane termina poco dopo.

E’ veramente paradossale che un’auto che all’asta raggiunge delle cifre piuttosto elevate sia stata abbandonata senza preoccupazioni lungo la strada. In certi casi l’unica spiegazione logica è che si sia trattato di una fuga su un’auto rubata oppure, come nel film, è arrivata da un’altra epoca. Date voi una interpretazione, dopo aver visto le immagini su Reddit.