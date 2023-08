F1, GP Italia 2023: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La Formula 1, finalmente, correrà in Italia. Dopo l’annullamento della tappa di Imola, il circus si sposterà a Monza. Ecco tutte le info e gli orari del prossimo weekend.

I fan italiani erano rimasti molto delusi per la mancata partecipazione alla tappa imolese. Le difficili condizioni atmosferiche avevano portato all’annullamento del Gran Premio dell’Emila Romagna. Gli appassionati potranno rifarsi nel Tempio della Velocità che accenderà le luci già nella giornata di giovedì con un incontro nella cd. fan zone.

Il quattordicesimo atto del campionato 2023 vedrà, nuovamente, favorito Max Verstappen. Quest’ultimo potrebbe segnare un clamoroso record nella tappa brianzola, diventando il primo nella storia della categoria regina del Motorsport ha vincere 10 gare di fila. Nella sua gara di casa, a Zandvoort, il bicampione della Red Bull Racing ha eguagliato Sebastian Vettel a quota 9 trionfi, ma ha tutte le possibilità di suonare la decima sinfonia e continuare a vincere anche nelle restanti tappe del calendario.

Per tornare all’ultima affermazione della Ferrari a Monza, bisogna risalire all’8 settembre 2019. Charles Leclerc, su una SF90 velocissima, riuscì a resistere agli attacchi delle due Mercedes. Per i tifosi fu una delle domeniche più dolci di sempre, trattandosi dell’abbattimento di un tabù iniziato con la P1 di Alonso nel 2010. Nella scorsa edizione si è confermato sul primo gradino il favorito numero 1, ovvero Max Verstappen.

Le due edizioni precedenti, invece, furono imprevedibili con il trionfo di Daniel Ricciardo nel 2021, favorito dal crash alla prima variante tra l’olandese della RB e Lewis Hamilton, mentre nel 2020 si aggiudicò la corsa Pierre Gasly. Quest’ultimo arriverà con il morale a 1000 dopo il terzo posto di Zandvoort. Il velocissimo tracciato brianzolo metterà in primo piano le velocità di punta della RB19 che, con ala mobile posteriore spalancata, farà faville.

F1, ecco gli orari del GP d’Italia

A Monza sarà invasione dei fan della Ferrari che, nonostante i prezzi sostenuti e una SF23 deludente, non vedono l’ora di far sentire la loro vicinanza a Leclerc e Sainz. In classifica lo spagnolo precede il monegasco di 3 punti. Ci sarà bagarre anche tra loro due, ma i fari saranno puntati anche sulle principali avversarie della Rossa. La McLaren ha dimostrato un crescita evidente, mentre Mercedes e Aston Martin sostanziano la sfida tra i due grandi leoni Hamilton e Alonso.

Per l’asturiano un terzo posto finale in graduatoria, dietro le inarrivabili RB, avrebbe il sapore di una rivincita a 42 anni, mentre Lewis ha bisogno di un risultato importante per credere ancora di poter dire la sua ai massimi livelli. Non è prevista una Sprint Race in questa edizione. Le ultime 3 della stagione si terranno in Qatar, negli Stati Uniti in Texas e in Brasile.

Orari TV GP Olanda su SKY

Venerdì 1 settembre

Prove libere 1

13:30-14:30

Prove libere 2

17:00-18:00

Sabato 2 settembre

Prove libere 3

12:30-13:30

Qualifiche

16:00-17:00

Domenica 3 settembre

Gara

15:00

Orari TV GP Olanda su TV8

Sabato 2 settembre

Qualifiche

16:00 live su TV8

Domenica 3 settembre

Gara

15:00 live su TV8