Norris, spunta la clamorosa ammissione sulla Ferrari? I tifosi sono senza parole

Il pilota inglese senza peli sulla lingua, ci ha pensato seriamente nel periodo più difficile della stagione.

La Formula 1 è uno sport che talvolta può essere spietato. La pressione che i piloti subiscono è tale che solo i più forti mentalmente riescono ad andare avanti e solo i fuoriclasse riescono a portare a casa risultati soddisfacenti.

Mai come quest’anno, tra l’altro, nessun pilota al di fuori di quelli Red Bull è riuscito a portare la propria monoposto sul gradino più alto del podio. Dieci le vittorie di Max Verstappen e due quelle di Sergio Perez su dodici Gran Premi totali. una supremazia clamorosa che testimonia lo stress che gli altri piloti sono costretti a vivere.

Uno di questi è Lando Norris, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK. Il pilota inglese ha ammesso di aver vissuto un periodo complicato prima del recupero di McLaren nelle ultime gare. Il team inglese aveva avuto un inizio di stagione deludente, salvo poi tornare a lottare per il podio nel Gran Premio di Silverstone, circuito dal quale gli inglesi non hanno più smesso di occupare il podio.

Formula 1, Norris ammette di aver pensato di lasciare la McLaren

Lando Norris ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK, dove ha commentato la sua stagione ma anche un periodo difficile della sua carriera.

“Voglio raggiungere i miei traguardi con la McLaren. Penso di essere leale con il team che mi ha dato l’occasione di correre in Formula 1. Credo sia anche una storia più bella, quella della scalata di un team”, ha commentato Norris.

Il pilota inglese è stato anche al centro delle voci di mercato, che lo vedevano accostato a Red Bull come compagno di squadra di Max Verstappen o alla Ferrari insieme e Charles Leclerc. “Ero combattuto, indeciso se rimanere con McLaren per altri anni o se era ora di cambiare aria”, ha ammesso Norris. I recenti risultati del team e del pilota, però, hanno convinto Norris a rimanere e firmare il rinnovo fino al 2025.

L’inglese ha dichiarato di essere, adesso, molto contento dei progressi che il team ha fatto nelle ultime gare. Norris non aveva mai concluso una gara davanti al nono posto. Da Silverstone in poi c’è stato un totale cambio di direzione che ha portato le due monoposto a lottare per le prime posizioni.