La Porsche che abbiamo aspettato per dieci anni: il mito torna a ruggire

Uno dei modelli in assoluto più amati della Porsche torna a farsi strada e lo fa con una novità davvero molto gradita.

Sono moltissime le automobili che negli ultimi anni sono state prodotte dalla Porsche, con queste che hanno avuto un grande successo. Il colosso di Stoccarda ha dimostrato nel corso degli anni la propria voglia di innovazione e soprattutto si sono mostrate attente a dare il giusto spazio alla tradizione.

Quest’ultimo non è di certo un dettaglio da sottovalutare, anzi si può dire con assoluta certezza che il modo migliore per poter guardare al futuro è quello di non dimenticare il proprio passato. Sappiamo infatti da tempo come la Porsche stia cercando di perfezionare sempre di più la propria realtà elettrica.

Il suo ruolo all’interno della Formula E 2023 è stato di primaria importanza, con Pascal Wehrlein che ha sfiorato il titolo, prima di crollare nel finale. In qualche modo la Porsche ha comunque potuto festeggiare, infatti a trionfare nel Mondiale è stato Jake Dennis con la Andretti, una vettura motorizzata Porsche.

La casa di Stoccarda dunque ha dimostrato il proprio interesse verso un miglioramento evidente della propria gamma elettrica e lo sta facendo anche per quanto riguarda le auto di serie. La novità che è ormai prossima a nascere ha davvero dell’incredibile, con la Porsche che infatti vuole lanciare un modello storico in versione elettrica.

Indubbiamente una delle auto più belle che siano mai state progettata è la 911, con questa che ha visto perfezionarsi con tanti modelli diversi. Ecco ora che la 911 in versione 997 è pronta a tornare sul mercato con una veste nuova.

Porsche 911 (997): il ritorno in elettrico

Dunque la Porsche ha deciso di ridare fiducia alla leggendaria 911 (997), un modello che da ormai un decennio è uscito di produzione. La decisione è davvero molto singolare e sicuramente saranno molti a storcere il naso.

L’unico modo che hanno le grandi aziende per poter fare in modo che le persone decidano di avvicinarsi all’elettrico è quello di mettere a disposizione dei modelli storici con questo nuovo motore. La nuova Porsche 911 (997) non è però stata progettata dalla casa di Stoccarda, bensì è un prototipo della EDIT Automotive.

Questa è una delle compagnie automobilistiche che ha sede in Repubblica Ceca, per la precisione a Praga. Qualcosa è stato toccato anche da un punto di vista estetico. L’auto in questione infatti è leggermente più grande rispetto al modello storico e presenta una fibra di carbonio.

In questo modo la leggerezza del materiale permette di recuperare del peso proprio in vista dell’utilizzo di un motore elettrico. L’attenzione ai dettagli è davvero eccezionale, con la produzione di questa Porsche 911 (997) che la porta a essere estremamente moderna e attenta all’ambiente.

Tra le migliorie infatti si è deciso di installare il traction control e inoltre i sedili possono essere riscaldati. Per poter renderla ancora più adatta ai giorni d’oggi, la EDIT Automotive ha dato modo di poter aggiungere anche la funzione della connettività Bluetooth e la ricarica wireless per il telefono. Il motore è un 3600 di cilindrata da 345, o da 3800 di cilindrata e 530 cavalli, con il suo prezzo di partenza che è di ben 170 mila Euro.