Che paura alla Juventus: dopo gli errori in campo il campione si schianta in auto

Duro colpo per un giocatore della Juventus che è stato coinvolto in un incidente poco dopo una partita davvero nera per lui.

Anche ai calciatori più famosi purtroppo capitano degli incidenti stradali e tante volte la loro fortuna è avere tra le mani delle auto estremamente sicure. Lo sa bene anche Wojciech Szczesny, portiere che con la Juventus sta ottenendo grandi risultati.

Dimostrarsi in grado di rimpiazzare un fenomeno assoluto come Gigi Buffon era impresa davvero assai ardua. Il polacco ha accettato nel 2017 di passare alla Juventus e rimanere un anno in panchina alle spalle di Super Gigi per poi prendersi l’anno seguente la porta di Madama.

Quello che sta per iniziare sarà il suo settimo campionato a difesa della porta bianconera e sicuramente rientrerà nella lista dei grandi portieri di Madama. Sono state molte infatti le partite nelle quali Szczesny ha salvato i suoi con delle parate da vero campione.

Il momento più alto della carriera è sicuramente il Mondiale di Qatar 2022, perché nonostante la sua Polonia non sia stata grande protagonista, lui ha sfornato parate leggendarie. In un torneo dove Lionel Messi ha conquistato ancora di più il mondo, il polacco si è tolto la soddisfazione di parargli un rigore.

Con la Juventus però ogni tanto non sono mancati gli errori, come è naturale che accada. Ecco allora che il polacco proprio al termine di una partita davvero nefasta per lui ha dovuto leccarsi le ferite anche per un incidente in auto.

Incidente in auto per Szczesny: tutto dopo la sfida con l’Udinese

Il campionato 2021-22 era appena cominciato e c’era grande tensione in casa juventina. Cristiano Ronaldo era un separato in casa, con il portoghese che sapeva perfettamente che se ne sarebbe andato, ma non era stata ancora completata la trattativa con il Manchester United.

Inoltre la sfida in terra friulana rappresentava anche la prima partita di Massimiliano Allegri ritornante a Torino dopo un’assenza di due anni. Tutto stava andando per il verso giusto per piemontesi, con la Juventus che si trovava in vantaggio per 0-2, ma a un certo Szczesny perse la testa.

Due sue errori furono decisivi per permettere all’Udinese di pareggiare la sfida e subì tantissime critiche. Forse proprio per questa situazione il portiere non era lucido nemmeno una volta giunto al volante della propria auto, anche se la colpa dell’incidente non è stata la sua.

Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Szczesny era a Torino e stava per rientrare in casa, quando a un certo punto un automobilista non ha rispettato lo stop. la situazione ha ovviamente portato a un incidente, ma la notizia migliore è legata al fatto che nessuno ha subito danni in quella circostanza.

Szczesny dunque ha chiuso la pessima giornata nel peggiore dei modi, con un incidente che di sicuro non era nei piani del polacco che dopo aver disputato una partita insufficiente ha dovuto anche fare un salto dal meccanico. Sicuramente non vedeva l’ora di arrivare a casa pronto per dormire, perché finalmente quella giornata da incubo stava per terminare una volta per tutte.