Arriva dalla Cina l’anti-Tesla: le sue forme sono da supercar

L’espansione di Tesla in Europa trova “pane per i suoi denti”. E’in arrivo un’auto dalla Cina che ha davvero le forme della super car.

I recenti dati sulle vendite del colosso delle auto elettriche Tesla confermano “il peso specifico” e la forza di quei competitor che tendono a rendere decisamente la vita difficile alla casa automobilistica texana che fa capo al magnate Elon Musk.

Sia chiaro, Tesla continua ad essere un colosso, continua ad essere in fortissima espansione, considerando anche che “aziende storiche” che hanno deciso di passare all’elettrico si sono rivolte gioco forza alla sua tecnologia, utilizzando, ad esempio i super charger di ricarica ideati da Musk, così come ha fatto, un caso su tutti, la Volvo per il Nordamerica, firmando un accordo per poter utilizzare il connettore North American Charging Standard (NACS).

Questo vuol dire denaro, che circola di continuo, nelle tasche di Elon Musk, ma nel contempo non si può nascondere la realtà dei fatti, ovvero che Tesla continua perdere terreno soprattutto in Cina. C’è da preoccuparsi? E se accadesse anche in Europa? In effetti sì, c’è sempre da stare all’erta, soprattutto perché, nel frattempo, gli ambiziosi cinesi come quelli di Geely Automobile Holdings non stanno certo a guardare, e non contenti di aver spodestato, in casa propria, la Tesla, ristabilendo certe gerarchie nazionali, vogliono anche insidiare la sua espansione nella Vecchia Europa.

Zeekr, marchio di punta Geely Automobile Holdings, aspira apertamente a diventare uno dei primi tre marchi premium di veicoli elettrici in Europa entro la fine di questo decennio, mentre l’unità Zhejiang Geely Holding Group Co. inizia ad espandersi al di fuori della Cina.

La società ha fatto sapere che, dallo scorso gennaio, intende cambiare strategia e accettare preordini dal Vecchio Continente per il suo crossover di punta, ovvero Zeekr 001, e per il suo veicolo utilitario sportivo più piccolo, lo Zeekr X, cominciando a muoversi con le vendite in Svezia e nei Paesi Bassi. Il piano è di espandersi in più territori nei prossimi anni, con l’ambizione di coprire la maggior parte dell’Europa occidentale entro il 2026.

Tesla ha un nuovo “nemico” in Europa: i cinesi di Geely Automobiles

Occhio a quello che sta accadendo in questo 2023 sul fronte Cina-Europa nel mondo delle quattro ruote. Come non citare, ad esempio, la crescita esponenziale della BYD che ha ampliato il suo mercato nel Regno Unito, così come XPENG ha lanciato i suoi promettenti P7 e G9 nei principali paesi europei e ancora MG ha lanciato un allettante veicolo elettrico scoperto, il Cyberster.

Tuttavia, ricordiamolo, sebbene le auto di Zeekr siano prodotte in Cina, il loro design e il loro collaudo vengono per lo più eseguiti a Goteborg, e i modelli che ora arriveranno in Europa sono stati assolutamente ottimizzati per il mercato europeo. La società madre di Zeekr, come detto Geely, possiede un enorme stabilimento in Svezia. Zeekr, con i crossover 001 e X intende decisamente rendere la vita difficile a Tesla, in territori chiave come Svezia e Olanda dove la casa texana è radicata da tempo, senza dimenticare i progetti per il futuro.

I cinesi hanno infatti anticipato un’evoluzione ad alte prestazioni della 001, chiamata 001 FR. Geely ha condiviso due foto della vettura accompagnate da dichiarazioni entusiastiche e anche da frecciate, neanche poi tanto velate, nei confronti di Tesla, definendo senza mezzi termini la Tesla Model S Plaid come una vettura decisamente noiosa. Se non è guerra questa! Stiamo parlando di un’elettrica di lusso, che dovrebbe costare non meno di 120mila euro.