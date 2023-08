MotoGP contro Formula 1, chi va più veloce? Finalmente saprete la risposta

I bolidi di MotoGP e Formula 1 rappresentano il non plus ultra in termini di tecnologia. Ecco chi ha dimostrato di essere più veloce su un iconico tracciato nostrano.

Se siete amanti di Motorsport e non vi perdete nemmeno un GP, saprete quanto sia entusiasmante osservare i piloti in azione in pista. I migliori piloti del pianeta si sfidano tra staccate a limite ed accelerazioni brucianti. Le monoposto ad effetto suolo hanno rappresentato una svolta assoluta per i driver della categoria regina dell’automobilismo.

La Formula 1 ha messo in luce il progetto vincente della Red Bull Racing. La wing car austriaca si è dimostrata una delle migliori vetture della storia, avendo abbattuto anche il record storico della McLaren del 1988. Con una aerodinamica estrema la RB18 non ha lasciato che le briciole agli avversari. La Ferrari sembrava essere ritornata finalmente ai fasti del passato.

I primi trionfi in pista di Charles Leclerc in Bahrain e in Australia sembravano aver già riportato la Rossa ai livelli del quinquennio aureo. Si è trattata dell’illusione più grande perché dopo soli 4 GP, la Red Bull Racing ha preso il largo, umiliando la concorrenza. Tutti gli altri team, nel tentativo di colmare il gap dalla concorrenza, sono andati incontro ad avarie tecniche ed errori preoccupanti.

Le moderne monoposto con i motori ibridi sono molto complessi. Le Power Unit V6 hanno avuto un impatto importante in termici di prestazioni. L’analisi delle velocità medie hanno messo in luce i progressi della Mercedes con la W14, nel primo GP della stagione 2023, che ha raggiunto i 328,9 km/h (top speed frutto dalla media tra i 324,4 delle prove e i 333,4 della domenica). I record in passato erano ben più impressionanti (Bottas ai tempi della Williams segnò 378 km/h in prova), ma soffermiamoci sul confronto sui tempi sul giro.

Formula 1 vs MotoGP, chi la spunta?

In MotoGP il punto di riferimento è rappresentato dalla Ducati. La Rossa di Borgo Panigale, infatti, ha fatto incetta di vittorie ed è la favorita assoluta per la conquista dell’ennesimo campionato costruttori.

Bagnaia, nel 2022, ha vinto il suo primo riconoscimento iridato in MotoGP. Il peso base delle monoposto di F1 è di 798kg (più la benzina), mentre una MotoGP pesa appena 157 kg. Le Formula 1 hanno 1000 CV. Il peso totale è di 227 kg con potenze vicine ai 300 CV, superando i 360 km/h.

Da 0 a 100 km/h MotoGP e F1 hanno accelerazioni simili, intorno ai 2,5 secondi. Da 0 a 200 km/h sono più rapidi i prototipi della top class di circa mezzo secondo, mentre da 0 a 300 km/h svettano le monoposto di F1 di circa un secondo.

Al Mugello Lewis Hamilton ha stabilito l’hot lap di 1:18,833 nel 2020. Il tracciato toscano permette alle monoposto di viaggiare ad una velocità estrema, sua nei curvoni e sul dritto.

Il tempo registrato da Johann Zarco, con la sua Ducati Desmosedici in 1:46,821, ha messo in luce il distacco al Mugello. Sul tracciato italiano tra F1 e MotoGP vi sono quasi 30 secondi di differenza in favore delle monoposto.