Quartararo-Yamaha è divorzio? Jarvis lo “regala” già ai rivali di sempre

Fabio Quartararo sta vivendo una situazione complicata e la Yamaha sembra prossima a scaricarlo, con le parole di Jarvis che sono dure.

Non mancano di certo i problemi in casa Yamaha in questa stagione, con il colosso nipponico che è ben lontano dalle prime posizioni. La moto giapponese con Fabio Quartararo sta avendo davvero grossissimi problemi, tanto è vero che dopo Silverstone il francese è uscito dalla Top 10 in classifica generale.

Il GP di Gran Bretagna è stato uno dei più complicati della sua eccezionale carriera. Il transalpino infatti ha messo in evidenza come la moto non sia all’altezza della concorrenza, con una serie di problemi che sono chiari a tutti.

La sua Yamaha ha chiuso al penultimo posto durante la Sprint Race del sabato e in gara invece ha chiuso al quindicesimo posto. Siamo ben lontani dal vedere dunque il vero Quartararo che dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter lottare per la vittoria del Mondiale.

Alla fine il suo futuro si fa sempre più incerto, tanto è vero che è stato lo stesso francese a parlare di come nel 2024 deciderà se rimanere o andarsene. La situazione dunque è molto complicata e non sarà facile trovare un accordo, dato che Quartararo ha annunciato a tutti che non ha intenzione di rimanere se la moto non dovesse rivelarsi competitiva.

A parlare dunque è stato anche Lin Jarvis, il managing director della Yamaha, con quest’ultimo che ha rilasciato delle dichiarazioni molti forti e che fanno capire come il futuro del francese potrebbe essere in un’altra Scuderia.

Quartararo alla Honda? Jarvis sorprende tutti

La decisione sul futuro di Quartararo sarà presa dallo stesso francese, con quest’ultimo che prima di firmare il rinnovo vuole capire se la nuova M1 per il 2024 sarà competitiva. Una volta testata la sua due ruote, allora a quel punto verrà presa una decisione.

Il transalpino infatti non ha intenzione di portare avanti questo rapporto che è sempre più complicato. A parlare riguardo al futuro del campione del mondo del 2021 ci ha pensato dunque Jarvis direttamente ai microfoni di GPOne.com.

Dal suo punto di vista la situazione è abbastanza chiara, con Quartararo che sarà libero di scegliere come meglio crede. “Non mi preoccupano le parole di Quartararo e so che ci sono molte Scuderie che lo vorrebbero. Una di queste è la Honda che sta cercando un pilota top e Fabio lo è di sicuro. Per tenerlo sappiamo che dobbiamo dargli tra le mani una moto competitiva ed è quello che cercheremo di fare.”

Dunque Jarvis ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro del francese, con la Honda che sembra così interessata a volerlo mettere sotto contratto. La domanda però sorge spontanea. Se la Yamaha ha dei problemi, la Honda al momento ne ha molti di più, dunque Quartararo non rischierebbe di fare un ulteriore passo indietro?

Va ricordato inoltre che se la Honda dovesse riprendersi, allora a quel punto resterebbe anche Marc Marquez e sarà ben difficile per il transalpino poter scalzare lo spagnolo dal ruolo di prima guida. La situazione dunque si fa sempre più complicata, con Quartararo che vive un futuro incerto.