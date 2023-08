Maserati, svelato il nuovo mostro: appassionati in delirio, numeri da capogiro

La Maserati fa un grande regalo ai suoi appassionati con un nuovo modello che è tra i più straordinari e meravigliosi di sempre.

Tra le automobili che hanno fatto la storia in Italia e non solo, non si può di certo non citare la Maserati. Il colosso emiliano ha dimostrato negli anni di saper crescere e perfezionarsi, dando così modo ai suoi appassionati di poter ammirare delle vetture leggendarie.

Il colosso di Modena sta cercando in questi mesi di mettersi in evidenza soprattutto per quanto riguarda un sostanziale rientro nel mondo delle corse. La Maserati sta cercando infatti di farsi apprezzare soprattutto dalla realtà dell’elettrico.

Il suo passaggio in Formula E è stato accolto con grande entusiasmo, soprattutto nel momento in cui sono arrivati anche grandi risultati. Dopo un inizio difficoltoso la Maserati ha trovato anche la vittoria in Indonesia con Maximilian Gunther.

Questo ha dato modo di rompere un digiuno che nelle grandi competizioni mondiali con auto a ruote scoperte mancava ormai dai trionfi degli anni ’50 in F1. Ovviamente si è ancora ben lontani dal tentare la scalata al successo come accade nel 1957 con Juan Manuel Fangio, ma la Maserati non vuole di certo cedere.

Il suo passaggio al mondo dell’elettrico è testimoniato sempre di più dal fatto che di recente la casa emiliana ha deciso di abbandonare anche il motore V8. Una decisione che sicuramente ha lasciato sconvolti i suoi appassionati, ma che ora avranno modo di potersi riconciliare con un grande passato e soprattutto con un omaggio che tutti attendevano.

Maserati MCXtreme: il modello omaggio

Se c’è un modello che nel corso degli anni è stato tra i più ambiti in casa Maserati è sicuramente il Gran Turismo. Questa auto nel 2023 festeggia i 75 anni di storia e dunque il Tridente ha deciso di omaggiarla con questo eccezionale modello.

Si tratta della MCXtreme, una Maserati che avrà modo di farsi vedere per la prima volta in occasione della Monterey Car Week 2023. Si tratta di un appuntamento che è iniziato l’11 agosto e che ha la durata di 10 giorni, con il 18 agosto che sarà la data di presentazione ufficiale del nuovo modello.

Siamo di fronte a una versione davvero eccezionale che presenta al suo interno un motore in grado di erogare un massimo di 730 cavalli. La Maserati per poter produrre questa auto ha dato vita al “Project 24”, così infatti è stato ribattezzato dalla casa emiliana.

Lo stile ricorda molto la Maserati M20 e il materiale e la produzione è avvenuta unicamente in Italia. In tutto il mondo si potranno acquistare solamente 62 automobili e saranno un omaggio a tutto l’assetto della Maserati Corse, che da tempo non era così splendente.

L’evento speciale nella quale verrà presentata mostrerà anche ben 75 proprietari di Maserati storiche che sfileranno nel tracciato di Laguna Seca. Tutti quanti avranno una Gran Turismo di vario genere, dunque sarà questo modello protagonista in strada. A concludere questi giorni intensi, il 19 agosto la Maserati presenterà la GranTurismo Zeda, un’auto che questa volta sarà una one-off e della quale non si sa nulla sulle sue caratteristiche.