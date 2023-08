Quanto riceve dalla Ducati Alvaro Bautista? La somma vi stupirà

E’ risaputo che i piloti di MotoGP sono quelli più pagati nel mondo delle ruote. Ecco quanto percepisce il campione del mondo della Superbike Alvaro Bautista.

Lo spagnolo del team Aruba è il dominatore della categorie delle moto derivate di serie. Il centauro sta vivendo una seconda giovinezza in sella alla V4 Panigale. Il talentuoso centauro di Talavera de la Reina è il favorito assoluto per la conquista del mondo mondiale di fila.

Il classe 1984 sin da giovanissime diede dimostrazione di una costanza straordinaria. Avrebbe dovuto seguire le orme dei connazionali più forti, ma ha trovato la sua dimensione ideale in SBK dopo molti anni nel Motomondiale.

Se vi starete chiedendo perché molti centauri del midfield scelgono di continuare a correre in MotoGP, piuttosto che lanciarsi in altre categorie del motociclismo, la risposta è legata ai salari. I rider della top class sono dei veri privilegiati ricevendo somme che, in altre serie, non percepisce nessuno.

Questo ha spinto tanti piloti a velocizzare il passaggio dalle categorie minori alla top class. Basti pensare la carriera di Jack Miller che ha balzato persino la classe di mezzo, pur di approdare subito in MotoGP.

E’ d’attualità la richiesta del classe 2004, Pedro Acosta, per correre su una KTM nella classe regina. Potrebbe essere uno dei più giovani e talentuosi di sempre a trionfare nelle due classi propedeutiche, ma oggi i ragazzi hanno una fretta clamorosa di emergere.

Bautista ha avuto un percorso molto lineare. Cinque anni in 125, conditi dal titolo mondiale nel 2006. Tre anni in 250 con il secondo posto registrato nel 2008 e 9 anni nella classe regina.

Lo stipendio di Alvaro Bautista

In MotoGP lo spagnolo ha corso in Suzuki, Honda, Aprilia e Ducati. Ha colto appena 3 podi in top class. Non si è riuscito ad affermare ad altissimi livelli e, a quel punto, dopo aver guadagnato ottimi stipendi, decise di passare alla SBK. Pronti, via e sfiorò subito il mondiale alla sua prima stagione in Ducati. A quel punto decise di passare in Honda, ma non registrò buoni piazzamenti.

A quel punto ha avuto l’ultima grande occasione della sua carriera. La casa di Borgo Panigale gli ha proposto un ottimo contratto e una moto da sogno. Dopo il titolo conquistato nella scorsa annata, detronizzando Toprak Razgatlioglu, Alvaro ha dimostrato di essere l’unico a fare la differenza sulla Panigale. Nel 2023 il centauro spagnolo ha vinto i primi 19 round su 21, ipotecando il secondo mondiale di fila.

Il ventesimo successo è arrivato in Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha un vantaggio enorme su Razgatlioglu e Rea. La Ducati è una moto, praticamente, imbattibile su qualsiasi pista. Nonostante le performance di Rinaldi, teammate di Bautista, non siano risultate eccellenti, la casa di Borgo Panigale potrebbe festeggiare l’ennesimo mondiale costruttori.

Bautista ha siglato un contratto del valore di 500k dollari con il team di Aruba.it Racing, secondo quanto è emerso su Sportspayouts.com. Si tratta di una cifra ottima, ma non in linea con i top rider della MotoGP. L’avventura di Bautista dovrebbe continuare in SBK sempre nel segno di Ducati.