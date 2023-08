La Kia lancia la EV6: a sponsorizzare l’auto c’è uno degli sportivi più amati

La Kia EV6 aveva bisogno di un grande nome per farsi conoscere e il testimonial che ha scelto di recente è uno dei nomi più noti al mondo.

Ormai il mondo del mercato automobilistico sta lanciando in modo sempre più chiaro ed evidente con un grande numero di vetture asiatiche. La Kia da questo punto di vista è una di quelle che si è maggiormente fatta apprezzare.

Il colosso sudcoreano è uno di quelli che ha dimostrato nel tempo di poter dare vita anche a una serie di automobili elettriche di primissimo livello. Una è per esempio la EV6 e si tratta di un modello di dimensioni imponenti.

La sua lunghezza è di 467 cm, la larghezza di 188 cm e l’altezza di 155 cm, il che le permette di essere un crossover davvero molto elegante. Non manca ovviamente la solita grande attenzione ai particolari e soprattutto all’assetto tecnologico.

Lo schermo multimediale infatti si mostra molto ampio e facile da utilizzare, con un software estremamente aggiornato. Ottima la scelta anche che la porta a personalizzare la scelta dello schermo e renderlo così unico per ogni vettura.

Ci sono tre diversi modelli per quanto riguarda il motore, anche se tutti quanti sono rigorosamente elettrici. La versione basilare, che parte da un costo di 58.590 Euro, presenta un motore da 228 cavalli, il che le dà modo di avere un’autonomia di 528 km e poter sfrecciare fino a 185 km/h.

Non migliora la versione successiva con 325 cavalli, con la velocità che resta invariata e la sua autonomia è di 506 km, ma sale il prezzo a 62.450 Euro. Si chiude infine con un’ultima versione: la più potente. Con i suoi 585 cavalli e con la velocità di punta che si impenna a 260 km/h e allora i 74.950 Euro sono un investimento degno di nota.

Kia EV6: Musetti è il suo testimonial

Dunque la Kia ha puntato moltissimo sulla EV6. A testimonianza del fatto che si tratta di uno dei modelli più ambiti dalla casa sudcoreana è il fatto che per poterla sponsorizzare è stato chiamato Lorenzo Musetti. Il tennis italiano sta vivendo forse il miglior momento della propria storia e il giovane toscano è parte integrante di questo momento.

Per qualcuno è stato il “terzo incomodo”, perché quando tutti stavano guardando solo al duello tra Sinner e Berrettini, ecco che anche Musetti ha fatto la propria parte. Il ragazzo si sta facendo apprezzare per un tennis elegante e vincente allo stesso tempo, ecco per la Kia ha voluto come testimonial.

Si è trattata però di una grande scommessa, infatti il giovane è stato chiamato per questo ruolo già nel 2021. Un’intuizione degna di nota per il Marketing Communication & CRM Director di Kia Giuseppe Mazzar. Anticipando la concorrenza ha puntato su un grande tennista che allora era poco noto.

Musetti si era dichiarato molto felice di aver avuto modo di entrare a far parte del team di testimonial del gruppo Kia. Il suo compito sarebbe stato simile all’influencer. Sui social infatti avrebbe dovuto raccontare la propria carriera e i propri miglioramenti con una Kia EV6 al proprio fianco. Un grande tennista per una grande auto ecologica e sostenibile.