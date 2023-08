Spaventoso incidente a bordo dell’Audi: cosa è successo all’allenatore

L’incidente di un’Audi ha fatto discutere moltissimo, dato che il protagonista della vicenda era uno dei più noti allenatori.

Ci sono stati degli allenatori che con le loro idee hanno saputo rivoluzionare come pochi altri la storia del calcio. Tra coloro che meritano di essere menzionati tra i più grandi di sempre non vi è dubbio alcuno sul fatto che Pep Guardiola sia in questa lista.

Si tratta in assoluto di uno dei tecnici che ha diviso maggiormente l’opinione pubblica in questi anni. Da un lato vi era chi lo criticava per aver vinto solo con degli squadroni leggendari, mentre dall’altro c’era chi lo riteneva un genio assoluto della panchina.

Indubbiamente è vero che Guardiola in carriera ha avuto la fortuna di allenare sempre delle squadre molto forti, non lo ha mai negato nemmeno lui. Va detto però che per poter rimanere sempre al vertice bisogna essere bravi a rinnovarsi di continuo.

Pep infatti è un tecnico completo che ha dimostrato di sapersi adattare in ogni situazione, dalla Spagna alla Germania fino all’Inghilterra. Il successo nell’ultima Champions League è stato il giusto coronamento di una lunghissima rincorsa all’oro iniziata dal suo Manchester City nel 2016.

Dunque Guardiola ora è nella leggenda come uno dei pochissimi tecnici che ha vinto tre Champions League e lo ha fatto con due squadre diverse. Il catalano ormai è entrato da tempo nell’Olimpo degli allenatori e solo con il Bayern Monaco non ha vinto la massima competizione internazionale.

Proprio quando allenava i bavaresi è stato protagonista di un incidente particolare che è stato riportato anche dalla Bild. Il tecnico in auto a quanto pare non è così geniale come quando è in panchina.

Guardiola tampona una Polo: ecco come è andata

L’evento risale ancora al marzo del 2015, quando Guardiola si stava ormai avviando al successo del suo secondo titolo tedesco con il Bayern Monaco. Stando a quanto riportato dalla Bild, il catalano si trovava in auto con la sua Audi RS6.

Purtroppo qualcosa è andato storto e secondo la ricostruzione del caso si è potuto affermare con certezza che sia stato lo spagnolo a perdere il controllo del veicolo. La sua Audi RS6 si è così schiantata contro una Volkswagen Polo.

L’incidente è accaduto all’incrocio tra la Humboldtstrasse e la Claude Lorrain-Strasse. Guardiola a quel punto, resosi conto dell’errore da lui commesso, è sceso dall’auto per potersi sincerare delle condizioni del ragazzo.

Accanto al guidatore vi era ancora una ragazza, ma per fortuna nessuno dei tre ha riportato alcun danno. Ci sono stati dei graffi alle carrozzerie delle due vetture e di sicuro Guardiola non avrà esitato a pagare i danni, considerando come fosse stato suo l’errore.

Per fortuna però da questa vicenda i protagonisti sono solo stati scossi dall’evento, ma tutto si è potuto concludere in modo sereno. Una giornata sicuramente molto particolare anche per questi giovani che si sono ritrovati faccia a faccia con una delle più grandi leggende del mondo del calcio come il tecnico allora del Bayern Monaco.