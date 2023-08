L’auto unica di Kimi Raikkonen: ce ne sono solo 400 al mondo, costa come una casa

Kimi Raikkonen è amato da tutti, ma solo pochi sono a conoscenza della favolosa automobile che possiede il campione finlandese.

Ci sono dei piloti che sono stati in grado di entrare nel cuore dei tifosi come pochissimi hanno saputo fare nella storia. Uno di questi è senza ombra di dubbio il finlandese Kimi Raikkonen, un campione che nel 2007 ha coronato il suo grande sogno.

Dopo anni di lotta serrata contro la Ferrari di Michael Schumacher, il campione finlandese passò proprio dalla McLaren alla Rossa nel 2007 per rimpiazzare il Kaiser. Si trattava di un’impresa che sembrava impossibile da poter compiere e soprattutto ci sarebbero voluti anni per tornare a vincere.

Raikkonen invece non ha di certo avuto paura di confrontarsi con l’esigente pubblico di Maranello e così facendo nel 2007 ha vinto un favoloso Mondiale. Il finlandese ha sfruttato le lotte interne tra Alonso e Hamilton in McLaren e ha beffato così il suo vecchio Team.

In Ferrari ci tornò nel 2014, quando dovette svolgere il ruolo di secondo pilota prima di Fernando Alonso e poi di Sebastian Vettel. Questo duo fu uno di quelli più amati in assoluto dal popolo ferrarista, nonostante non arrivò mai la vittoria finale.

Kimi diede l’addio al mondo delle corse nel 2021, dopo aver terminato la propria esperienza a bordo di un altro marchio storico italiano: l’Alfa Romeo. In qualche modo si può dire dunque che Raikkonen sia il finlandese più italiano del mondo.

A testimoniare ancora di più questa affermazione vi è la sua grande passione per le auto che viene riportata anche nella vita di tutti i giorni. Kimi infatti ha la fortuna di possedere uno dei rarissimi modelli di un’auto unica nel proprio genere.

Kimi Raikkonen e la Ferrari Enzo: un modello unico

Sono solamente 400 i modelli di Ferrari Enzo che sono stati progettati nella storia e il nome è già di per sé un programma. Il finlandese infatti ha tra le mani un veicolo da 472 cm di lunghezza, una larghezza di 203 cm e un’altezza di 114 cm.

Venne presentata al grande pubblico per la prima volta nel 2002, in occasione del Salone dell’automobile di Parigi. In questo contesto si decise di dare vita a un’auto di serie che avesse però l’aspetto di quella da F1.

Quest’auto è talmente rara che la Ferrari decise di omaggiarne una addirittura a uno dei Papi più amati di sempre: Giovanni Paolo II. La Ferrari Enzo in questione presenta un motore V12, non poteva essere diversamente trattandosi di un omaggio al Drake, da ben 6000 di cilindrata.

Molto bene anche la potenza derivata dall’erogazione di 660 cavalli e in questo modo poteva così superare i 350 km/h come picco massimo. Eccezionale anche la sua accelerazione che le dava così modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,65 secondi, niente male per un’auto di 21 anni fa.

Difficile poter stabilire il valore attuale di questa auto, ma la versione donata a Papa Giovanni Paolo II è stata venduta all’asta a Monterrey per 6 milioni e 50 mila Dollari. Si può dire che Raikkonen abbia dunque un capitale di primo livello nel proprio garage.