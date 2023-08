Il dato che farà male alla Ferrari: Christian Horner pronto a far crollare Maranello

La Red Bull Racing ha, ufficialmente, superato il record di vittorie della McLaren con 12 trionfi di fila nel campionato 2023. Christian Horner ora ha messo nel mirino la Ferrari.

Per Max Verstappen in Belgio è arrivato l’ottavo successo di fila che lo pone ad una sola vittoria dal record assoluto firmato da Sebastian Vettel nel 2013. La Formula 1 va in vacanza con la piena consapevolezza che nessuno, ad oggi, ha le potenzialità per frenare la cavalcata del bicampione di Hasselt.

In classifica il figlio d’arte di Jos può vantare un vantaggio di 125 punti su Sergio Perez. L’esperto compagno di squadra ha provato a scappare via. Si è ritrovato primo, dopo pochi metri, ma non ha sfruttato la penalità di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio dell’olandese. Il messicano ha scavalcato Leclerc sul rettilineo del Kemmel, dopo una buona partenza, ma alla fine ha accusato un distacco di 20 secondi dal bicampione del mondo della RB.

Considerate le premesse il nativo di Guadalajara è uscito ancora una volta con le ossa rotte dal confronto con il rivale. Max ha sfruttato subito la collisione tra Oscar Piastri e Carlos Sainz alla prima curva per issarsi in quarta posizione. Nel giro di poche tornate ha messo nel mirino sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc. Con il DRS spalancato la Red Bull Racing fa, letteralmente, un altro sport, potendo vantare una velocità di punta nettamente superiore a quella di Ferrari, Mercedes, McLaren e anche Aston Martin.

Nelle mani dell’olandese la RB19 è un’arma irrefrenabile. Tutto il potenziale della monoposto progettata dagli ingegneri capitanati dal geniale progettista Adrian Newey è stata messa a terra anche sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps. E’ troppa la forza di Verstappen rispetto ai diretti concorrenti. Nessun primato sembra irraggiungibile oggi per il figlio d’arte di Jos.

Red Bull, il record alla portata di Christian Horner

Dal muretto box il team principal della Red Bull Racing ha assistito alla rimonta furiosa del suo pupillo. Rispetto all’anno precedente il #33, oggi numero 1 della griglia, ha impiegato più tempo per recuperare meno posizioni, tuttavia una volta montate le mescole medie non ha lasciato speranza ai rivali. Sul rettilineo del Kemme, Max Verstappen ha preso la scia di Perez e lo ha sverniciato senza pietà.

Per la Red Bull Racing è stata l’ennesima doppietta stagionale, mentre Charles Leclerc ha ottenuto una ottima terza posizione. Christian Horner è al comando della squadra austriaca sin dal debutto in F1. Ne ha viste tante e ha già goduto abbastanza nel periodo targato Sebastian Vettel. Il team con sede a Milton Keynes celebrò quattro titoli costruttori e quattro mondiali di fila con l’asso tedesco.

Il tecnico inglese ha vinto sinora 5 costruttori e 6 titoli piloti. E’ sfuggito il riconoscimento nei costruttori nel 2021. Horner, comunque, potrebbe presto diventare il team principal più vincente della storia della Formula 1. La Red Bull Racing sembra destinata a dominare anche negli anni a venire, superando con il suo t.p., ampiamente, persino Toto Wolff della Mercedes e il mitico Jean Todt della Scuderia Ferrari.