Lando Norris e l’esultanza che ha fatto il giro del web: accusa inaspettata a Verstappen

Il giovane pilota della McLaren Mercedes, Lando Norris, ha commesso un disastro, ripetendo l’esultanza sul podio che aveva fatto impazzire tutti a Silverstone.

Lando Norris è il personaggio più burlone e, allo stesso tempo, irriverente del circus della F1. Sin dal suo debutto in McLaren, avvenuto nel 2019, ha stravolto alcuni paradigmi del circus, avvicinando tantissimi giovani alla categoria regina del Motorsport. Pur non avendo ancora vinto un Gran Premio è considerato, nel Regno Unito, il degno erede di Lewis Hamilton.

Per ora in comune c’è solo il debutto al volante di un’auto di Woking. Per quanto concerne il talento puro il #44 dimostrò subito di essere un fenomeno assoluto. La McLaren guidata da Lewis Hamilton nel 2007 non era paragonabile a quella attuale del classe 1999 di Glastonbury. L’anglocaraibico sfiorò il mondiale all’esordio in una lotta accesissima con il teammate Alonso, bicampione del mondo, e Kimi Raikkonen su Ferrari. Per Norris anche solo un podio è motivo di vanto al volante dell’auto papaya.

A differenza di Lewis, inoltre, Lando è nato da una famiglia molto benestante. Suo fratello maggiore Olivier ha corso sui kart, ma non ha avuto il medesimo percorso di Lando. Quest’ultimo ha anche due sorelle. Sua madre, invece, è originaria delle Fiandre e per questo motivo Lando gode della cittadinanza belga, oltre che inglese. Tra i suoi idoli c’è Valentino Rossi e, sotto molti aspetti caratteriali, un paragone non è eresia.

Oltre alle scenette in pista, Lando è una star anche sul web. Nel 2020 è riuscito a raccogliere ben 12mila dollari sulla piattaforma streaming Twitch a sostegno dell’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di combattere la pandemia di Covid-19. Sempre in quell’anno l’inglese ha scelto di fondare una squadra di eSport, focalizzata sulla creazione di contenuti e sull’abbigliamento sportivo. Nel settembre 2021 ha promosso anche un marchio di corse di kart conosciuto nell’ambiente con il nome LN Racing Kart.

Il disastro di Lando Norris

La gioia incontenibile per il suo secondo podio consecutivo lo ha portato a combinare un disastro. Per spruzzare più in alto possibile lo champagne ha commesso quello che in gergo giovanile in Inghilterra verrebbe chiamato “epic fail”. Il pilota della McLaren, come vedrete nel video in basso, ha fatto a pezzi il trofeo dell’olandese dopo la sua 44a sinfonia in Formula 1. L’azione non era pianificata o frutto di un rancore, tuttavia ha destato scandalo quasi quanto l’ennesima vittoria stagionale di Super Max.

Trophies just aren’t safe when Lando’s on the podium! 😄 Hungary wasn’t the first time. Look what happened at Silverstone! 👀#HungarianGP @LandoNorris pic.twitter.com/oEcuW94hNi — Formula 1 (@F1) July 24, 2023

In Ungheria i trofei dei primi 3 classificati erano dei vasi di porcellana fatti a mano dal valore di 40mila euro, nati da un processo di lavorazione durato 6 mesi. Norris ha mandato in frantumi quello più grande del vincitore e ha anche incolpato Verstappen di aver posato la coppa troppo vicino al bordo del primo gradino del podio, con Max che ha risposto “La prossima volta me lo porto via subito“.

La manifattura Herendi ha già comunicato che Verstappen avrà un nuovo trofeo. Dovrà attendere un po’ di tempo, ma starà ben attento se riavrà Norris nei paraggi sul podio nei prossimi appuntamenti del mondiale.