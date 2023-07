Giovane calciatore muore in auto: con lui anche madre e fidanzata

Una triste vicenda ha coinvolto un giovane calciatore che è morto prematuramente in seguito a un grave incidente stradale.

La popolarità del calcio è straordinaria in tutto il mondo, ma probabilmente è il Sudamerica la terra nella quale ribolle maggiormente il calore della passione. Il Perù non è sicuramente la nazione più nota da questo punto di vista, ma sono diversi giocatori di talento sfornati negli ultimi anni.

Non è un caso infatti che nel 2018 la nazionale è riuscita a tornare al Mondiale dopo ben 36 anni di assenza. Nel 2022 avrebbe potuto concedere il bis, ma è stata incredibilmente eliminata ai playoff contro l’Australia.

Le ultime generazioni sono comunque di ottimo livello e la testimonianza di questo fatto è una continua crescita dei settori giovanili. Sono moltissimi infatti i talenti che si stanno mettendo in luce in questi ultimi anni, con uno dei più interessanti era Ronaldo Granda Suana.

Il ragazzo infatti era stato da poco acquistato dalla squadra del Club Sport José Granda. Il giovane di soli 24 anni nella domenica del 4 giugno 2023 si stava recando semplicemente verso la città di Camanà, per poter giocare una partita della Copa del Perù.

La partenza per lui era fissata dalla città di Arequipa, per questo motivo il suo percorso avrebbe dovuto comprendere l’ingresso in autostrada. La Panamericana Sur è sicuramente una delle strade più affascinante del mondo, ma allo stesso tempo ha visto anche molte disgrazie.

Il giovane ragazzo però non voleva affrontare la partita di Coppa da solo, infatti quel giorno chiese anche alla madre e alla fidanzata di accompagnarlo. Un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e di felicità, ma che si p trasformato rapidamente in un’immane tragedia.

La morte di Ronaldo Granda: l’incidente stronca il talento peruviano

Il devastante incidente avvenne all’altezza di Santa Rita de Siguas, con l’auto del calciatore che si è fatalmente scontrata contro un’altra automobile che stava arrivando dal lato opposto. Fu una vera tragedia, infatti anche la donna che si trovava dall’altra parte della carreggiata, di soli 35 anni, morì fatalmente.

Il mondo del calcio peruviano è stato logicamente scosso, in particolar modo la sua squadra. I compagni per poterlo onorare nel migliore dei modi decisero di effettuare un particolare rito prima della sfida contro il Club Social Deportivo El Monte.

In quella circostanza infatti non soltanto decisero di dedicare il classico minuto di silenzio, ma allo stesso tempo vollero anche inginocchiarsi in onore del proprio compagno. La partita venne vinta dal José Granda e a fine partita ci fu un altro momento commovente.

La pagina ufficiale della squadra infatti scrisse un comunicato dove semplicemente riportava la frase: “Questa vittoria è per te. Ci mancherai Ronaldo e sarai sempre nei nostri cuori.” Ancora una volta purtroppo la strada si è rivelata fatale per una giovane calciatore molto promettente. L’impatto si è rivelato fatale per il giovane Ronaldo Granda, un ragazzo di soli 24 anni che di sicuro non avrebbe mai meritato una morte così dolorosa.