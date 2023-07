Che Harley Davidson usava Undertaker? Il modello valeva quasi 40 mila Euro

The Undertaker è stato uno dei più grandi wrestler della storia e la sua Harley Davidson lo ha aiutato a diventare ancora di più leggendario.

Uno dei più grandi wrestler della storia è stato senza ombra di dubbio il mitico Undertaker. Un campione che grazie a uno stile inconfondibile ha fatto emozionare milioni di appassionati in tutto il mondo con match che sono entrati nella leggenda.

Il suo ingresso sul ring con il rintocco delle campane hanno rappresentato un cult per 30 anni di wrestling, con il suo ritiro dalle scene a Survivor Series 2020 che è stato uno dei momenti sicuramente più commoventi della storia recente.

Undertaker ha combattuto per tanti anni con i migliori e le sue sfide con Shawn Michaels a WrestleMania sono probabilmente uno dei momenti migliori di sempre del mondo del wrestling. Non ha però sempre interpretato la parte del becchino Mark Calaway.

Dopo il suo infortunio verso la fine degli anni ’90, Undertaker mantenne invariato questo nome, ma cambiò gimmick. Il suo personaggio infatti divenne quello dell’American Badass, un biker che entrava sul ring a bordo ovviamente della moto statunitense per eccellenza: la Harley Davidson.

Cambiò anche il nome della sua finisher che passò dall’essere la Tombstone Piledriver alla Last Ride Powerbomb. Le mosse erano diverse, ma facevano capire come il personaggio ormai era ben lontano dall’essere un becchino.

Tante volte ci si è domandati se Undertaker fosse davvero un biker oppure il suo personaggio era solamente dettato dalle esigenze della WWE. Alla fine il ruolo gli riuscì molto bene anche perché lui era davvero un biker e un’amante delle Harley Davidson.

Undertaker e la Harley Fat Boy: un gioiello di Milwaukee

Una delle motociclette usate da Undertaker per entrare sul ring è anche una di quelle che ha comprato e ha utilizzato nelle sue uscite da cittadino comune. Si tratta della Harley Davidson Fat Boy, un modello che è stato realizzato per la prima volta nel 1990.

In questo caso vi è una moto che in quell’anno venne presentata con una livrea di colore argento e da quel momento in poi divenne ben presto una delle moto più vendute di sempre a Milwaukee. La moto in questione venne prodotta nel suo primo modello di Evolution con un motore bicilindrico da 1340 di cilindrata e con 82 cavalli.

La situazione migliorò sempre di più nel corso degli anni, con la Harley Davidson che diede vita prima al Twin Cam da 1450, 1600 e 1700 di cilindrata con i cavalli che arrivarono fino a 103. La Harley Davidson in questione era, come del resto la stragrande maggioranza dell’azienda statunitense, perfetta per i lunghi viaggi.

La versione che Undertaker utilizzava quando entrava nel ring era una motocicletta modificata e migliorata in ogni sua forma. Il suo valore di mercato era infatti di ben 40.000 Dollari e fu uno shock quando in una puntata Hulk Hogan decise di distruggerla investendola con un camion.

Un mito del wrestling americano non poteva di certo entrare nel ring se non con la moto statunitense per eccellenza. Il binomio tra Undertaker e la Harley Davidson è stato sicuramente uno dei migliori di sempre nella storia dello sport entertainment.