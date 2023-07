Folle incidente in Superbike: la paurosa caduta a bordo della BMW

La SBK è stata sconvolta da un gravissimo incidente che ha causato un brutto infortunio per un talento a bordo della BMW.

Il Mondiale SBK della stagione 2023 ha evidenziato come la Ducati sia ancora una volta la moto nettamente superiore rispetto alla concorrenza. La casa di Borgo Panigale è pronta a vincere il secondo titolo consecutivo, con Alvaro Bautista ancora grande protagonista.

La lotta per le posizioni subito alle spalle dello spagnolo però è sempre serrata, con Toprak Razgatlioglu che sicuramente è il candidato numero uno al ruolo di vice campione. Il turco è però già promesso sposo della BMW per la prossima stagione, un cambiamento che ha fatto molto discutere.

La casa tedesca infatti è ben lontana dal poter essere considerata come una moto di punta e soprattutto i suoi piloti stanno avendo diversi problemi. A Donington Scott Redding ha dimostrato di essere un combattente nel circuito di casa ottenendo un grande quarto posto, il miglior risultato stagionale per la casa tedesca.

Meno bene invece è andato al suo compagno di squadra Tom Sykes che ha subito un grave incidente che ha coinvolto anche la BMW privata di Loris Baz e la Ducati di Michael Rinaldi. Il campione del mondo in Kawasaki nel 2013 è stato portato in ospedale e per fortuna le sue condizioni sono stabili.

Il britannico aveva iniziato la stagione con una Kawasaki privata, ma un altro grave incidente che aveva coinvolto un pilota della BMW aveva costretto la casa tedesca a virare su Sykes. Ad Assen si correva solo la terza gara della stagione, ma per Michael Van der Mark è stata una giornata drammatica.

Bruttissimo incidente per Van der Mark: il volo sulla BMW

A inizio stagione la BMW aveva creato un potenziale Dream Team. Redding e Van der Mark che sono dei piloti molto quotati nel mondo delle corse, pur non avendo mai vinto il Mondiale SBK. L’olandese avrebbe dovuto svolgere il ruolo di seconda guida del britannico, nonostante uno stipendio poco inferiore al milione all’anno.

Per BMW è stato un grosso investimento, ma purtroppo è divenuto vano quando ad Assen il pilota dei Paesi Bassi ha subito un gravissimo incidente. La sua moto infatti è diventata ingestibile nelle strette curve del tracciato che per lui è di casa e così facendo è letteralmente volato dalla sua BMW.

L’impatto con il terreno è stato devastante, infatti Van der Mark ha riportato la rottura del femore. Un incidente che ha così messo a serio rischio il proseguo del Mondiale per il campione del mondo della Supersport nel 2014.

Da quel grave incidente che è avvenuto in Olanda sono stati disputati altri tre weekend di gara e del rientro di Van der Mark non c’è stato nemmeno il sentore. A breve ci saranno le gare a Imola, con la BMW che a questo punto deve leccarsi le ferite, dato che si è infortunato anche il sostituto dell’olandese che spera di rientrare il prima possibile nel Mondiale.