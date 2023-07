Ferrari, la nuova hypercar fa sognare i fan: sul web spunta il primo scatto

Il nuovo bolide Ferrari ha fatto impazzire gli appassionati già dal sua prima immagine. Ecco le caratteristiche dell’attesissima hypercar celebrativa del Cavallino.

Ogniqualvolta esce un nuovo modello di Ferrari i riflettori sono sempre puntati sulle innovazioni tecniche della vettura italiana. LM sta per Le Mans, la famosa gara endurance alla quale la Ferrari ha preso parte con successo nel 2023 con la sua hypercar 499P. La SF90 XX Stradale in 799 esemplari e la XX Spider in 599 esemplari del programma XX rappresentano un dono per tutti coloro che hanno ammirato in Francia le gesta di Antonio Giovinazzi, Pier Guidi e James Calado.

Nasce con l’obiettivo di stupire la nuova hypercar del Cavallino, superando i limiti delle gloriose auto che l’hanno preceduta. A cadenza decennale, a partire dagli anni ’80 con la F40, la casa modenese presenta un bolide estremo destinato a riscrivere i libri di storia dell’Automotive. I test avvengono in gran segreto per non far trapelare troppe notizie sulle caratteristiche dell’auto. L’erede della LaFerrari arriverà più in là, mentre le XX sono una versione deluxe della SF90.

Dopo il duro lavoro, finalmente, il velo può cadere, svelando le forme accattivanti dell’ultima Rossa. Sul piano aerodinamico la vettura è curata in ogni dettaglio, spingendo oltre ogni limite le linee tese della SF90. Le immagini con la livrea camouflage a Maranello avevano già fatto il giro del mondo. E’ sbucata una foto, però, che ha messo in chiaro le linee della nuova hypercar. Si è lavorato anche sul peso per ottenere prestazioni ancor più elevate.

Ferrari, da Le Mans alla strada

Dall’esperienza maturata in pista è nata la versione speciale della SF90. Quest’ultima è già una delle vetture più estreme mai create dal Cavallino Rampante, equipaggiando un motore ibrido da 1000 CV di potenza complessiva. Sia la versione coupé che quella decappottabile presentano dei condotti dell’aria sotto i gruppi ottici, che avranno lo scopo di convogliare l’aria direttamente ai freni per ottimizzare la gestione termica degli stessi, specialmente al massimo della resa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferrari dream (@dreamsferrari)

Si tratta di una vettura nata per mangiare l’asfalto, con due grosse prese d’aria sul cofano, come potete ammirare nell’immagine trapelata subito online sul profilo IG dreamsferrari. L’ala posteriore di grosse dimensioni, non attiva, ricorda quella dei modelli anni ’80 e ’90. Un ritorno al passato necessario per tenere ben incollata al suolo la SF90 XX. Fanno capolino nella zona posteriore anche nuove prese d’aria nei passaruota, probabilmente per dissipare al meglio l’aria calda.

Tanta fibra di carbonio a vista e una avveniristica barra luminosa a LED in sostituzione delle luci posteriori tradizionali. Si tratta di un gioiello che omaggerà al meglio il successo della Rossa a Le Mans, dopo quello ottenuto nel 1965. Per i fortunati clienti che riusciranno ad accaparrarsi l’auto sarà l’occasione per mettersi in garage una edizione limitata che in futuro varrà una fortuna.

Del resto è da acquistare anche solo per le performance. La SF90 XX ha 30 CV in più e dovrebbe superare le prestazioni della SF90 Stradale, che già scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge i 340 km/h di top speed.