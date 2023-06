Valentino Rossi e il like della polemica: campione del mondo su tutte le furie

Valentino Rossi si è lasciato scappare un like che ha fatto molto discutere e non sembra essere stato gradito da una leggenda.

Uno dei più grandi campioni nella storia del motorsport è senza ombra di dubbio Valentino Rossi. Il fenomeno marchigiano ha conquistato ben 9 titoli Mondiali nelle varie competizioni e dalle due ora è passato alle quattro ruote.

Rossi non ha mai nascosto la sua grande passione per le automobili, ecco perché ora corre nel GT World Challenge. Rossi corre con la BMW M4 GT3 per il Team WRT e in occasione della seconda prova stagionale a Brands Hatch ha ottenuto il primo podio nel campionato con un bel secondo posto.

In passato ha avuto modo anche di prendere parte, in maniera ridotta, allo splendido mondo del WRC. La più importante competizione internazionale di rally ha beneficiato della presenza di Valentino Rossi in tre occasioni.

Prima corse nel 2002 in Gran Bretagna con una Peugeot, poi nel 2006 in Nuova Zelanda con la Subaru e infine ancora una volta nel Regno Unito con la Ford nel 2008. Non ottenne mai punti, ma questo spiega il suo grande amore per il rally.

La stagione 2023 del WRC è davvero molto competitiva, con la lotta al vertice che vede la presenza di grandissimi campioni come Kalle Rovanpera, Ott Tanak, Thierry Neuville, Elfyn Evans e anche Sebastien Ogier. Il francese è la mina vagante della stagione, soprattutto perché quest’anno sarà solo un part timer.

In Croazia, in vista del quarto appuntamento iridato, Ogier puntava a vincere, ma nel venerdì di gara il francese venne penalizzato. Sotto al post che annunciava la notizia, Valentino Rossi appose il suo like.

Sebastien Ogier penalizzato in Croazia: spunta il like di Rossi

Quel weekend in Croazia dell’aprile del 2023 alla fine non è stato nemmeno il peggiore per Ogier. Alla fine vinse il compagno di squadra Elfyn Evans e senza quella penalizzazione avrebbe sicuramente potuto migliorare la propria posizione.

L’addio vero ai sogni di titolo pazzo, Seb sembra averlo dato in seguito al disastroso weekend in Sardegna. La cosa curiosa è che Valentino Rossi mise mi piace solamente a quel post ufficiale, mentre non risulta esserci la sua approvazione in nessun altro post delle varie prove.

Si tratta sicuramente di una semplice casualità che però ha fatto sicuramente sorridere. Sebastien Ogier è un otto volte campione del mondo e forse Valentino Rossi ha approvato la sua penalizzazione proprio per evitare che il transalpino lo raggiunga con lo stesso numero di titoli.

Difficile che Ogier abbia pensato al fatto di raggiungere Rossi, soprattutto perché il suo obbiettivo è quello di arrivare al suo rivale storico: Sebastien Loeb. Se dovesse raggiugerlo con un anno da part timer allora forse sarebbe giusto considerarlo definitivamente come il più grande di sempre.

Valentino intanto si gode la sua BMW e sicuramente se dovesse aver bisogno di qualche consiglio, Sebastien Ogier è la persona più indicata al mondo.