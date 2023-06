Dalla Cina il pick-up dei sogni: enorme e con un prezzo bassissimo

Il mercato delle auto cinesi si sta espandendo sempre di più, con un nuovo pick-up che grazie al suo costo sta convincendo tutti.

Per tanti i pick-up erano considerati come la vettura statunitense per eccellenza. Le dimensioni enormi e la possibilità di trasportare qualsiasi carico nel suo bagagliaio hanno permesso a questo modello di diventare molto amato anche al di fuori degli States.

Una delle principali caratteristiche di questi veicoli è la loro eccezionale affidabilità e tenuta su strada. Non deve dunque sorprendere se anche la Cina, la nuova grande frontiera del mercato automobilistico, ha deciso di espandersi in questo ambito.

L’idea in qualche modo è di rispondere a un nuovo pick-up che è stato realizzato di recente dalla Mercedes, ovvero la AMG G63 6×6. Quello che infatti lascia di stucco è il fatto che si tratti di una vettura a trazione integrale, ma con ben sei ruote.

Un rinnovamento incredibile dunque del mondo automobilistico che ora si trova di fronte a queste continue novità. Non è comunque la prima volta che le macchine provano ad aggiungere due ruote, ci provò anche la Tyrrell nel 1976 quando corse in F1 proprio con una monoposto del genere.

Anche nel mondo delle corse raccolse ottimi risultati, con un bel terzo posto finale, ma in strada sempre essere ancora più adatta. A voler rispondere alla Mercedes ci ha pensato la Chaoijing Motors, azienda cinese che collabora in maniera ravvicinata con la Great Wall Motors.

Cannon CyberP!ckup 6×6: il pick-up rivoluzionario

La prima cosa che balza all’occhio guardando questo pazzesco pick-up è ovviamente legato alle sue sei ruote distribuite in modo che siano due anteriori e quattro posteriori. I cerchioni sono addirittura da 18 pollici e sono Cooper Discoverer AT3.

In qualche modo l’azienda cinese ha voluto prendere ispirazione anche dai vicini di casa giapponesi, infatti ricorda molto in diversi aspetti la Toyota Tundra. La versione che è stata realizzata è di tipo ibrido con una favolosa potenza.

Monta infatti un V6 da 3000 di cilindrata, con ben 520 cavalli che le permettono di toccare i 200 km/h. Molto bene anche la componente elettrica, con l’auto che, se mantenuta a basse velocità, è in grado di toccare i 50 km di autonomia solo in versione elettrica.

Al momento non è stato ancora ufficializzato il passaggio anche al 4×4, ma rumors parlano di un imminente introduzione anche di questo nuovo modello molto più tradizionale. Oltre a queste due versioni ne nascerà anche una terza eccezionale e ancora più innovativa con il carburante a idrogeno.

Si tratterebbe di un grande azzardo se portata in Italia, dato che nel Belpaese ci sono dei rifornimenti solo a Bolzano e a Mestre. Quello che però convince moltissimo del mercato cinese è il prezzo estremamente concorrenziale.

Al momento questo pick-up è venduto tra i 258,800 e i 301,800 Renminbi cinesi, cioè tra i 37 e i 43 mila Dollari. Per vetture di queste dimensioni e con questa potenza il prezzo è sicuramente tra i più bassi che ci possano essere.