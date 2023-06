Verstappen non è più felice come prima: arriva una confessione scioccante

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, dovrebbe essere il pilota più soddisfatto del circus, ma la mancanza di competizione non aiuta.

Tra i tanti meriti che vanno attribuiti all’olandese c’è quello di essere un campione sui generis. In altri cicli chi era stato in grado di dominare, per mezzo di auto vincenti, aveva sempre professato lotte e battaglie, per poi accontentarsi di zero competizione in pista. Verstappen è un driver old school e vorrebbe mettersi alla prova, come già accaduto nel 2021 contro Lewis Hamilton.

In quel caso la battaglia per il titolo mondiale fu accesissima con due piloti a pari punti nell’atto conclusivo di Abu Dhabi. Max la spuntò con un colpo di coda, favorito da una SC inaspettata nelle ultime battute della corsa e una decisione dell’ex direttore di gara Michael Masi che scatenò infinite polemiche. Il driver della Red Bull Racing ha conquistato il mondiale all’ultimo giro dell’ultimo GP. Oggi sembra utopia anche una sfida al vertice tra due diversi piloti in una singola tappa.

Purtroppo il passaggio alle vetture ad effetto suolo si è rivelato essere un clamoroso buco nell’acqua. Infatti ad eccezione di 5 GP nella passata annata, ha sempre e solo vinto la Red Bull Racing. Max Verstappen si è laureato campione con numerosi round in anticipo, festeggiando in Giappone. La squadra austriaca non è parsa, minimamente, scossa dalla sentenza sullo sforamento del budget cap, vincendo senza patemi tutti i GP del 2023.

Max Verstappen è il favorito assoluto per la conquista del terzo titolo di fila, potendo fare affidamento sulla migliore auto del lotto. Il vantaggio sul teammate è di 69 punti. Perez non sembra all’altezza di poter scalfire lo strapotere gestionale del giovane compagno. Max è perfetto dalle prove libere sino alla tappa domenicale, non commettendo mai errori. Nel complesso la sua stagione è da 10 in pagella ma c’è qualcosa che ancora non gli va giù.

F1, Max Verstappen soddisfatto a metà

Il driver, dopo aver demolito Leclerc e Perez nel 2022, avrebbe desiderato una sfida più intensa nel 2023. La sua vettura pare troppo superiore rispetto alla AMR23, W14 ed SF23 per pensare ad un testa a testa in qualche gara. Su tutte le superfici e in qualsiasi condizione la RB19 progettata dai tecnici di Milton Keynes, sotto al guida attenta di Adrian Newey, è risultata sin dai primi test prestagionali di un’altra categoria.

Solo dei problemi in qualifica in Arabia Saudita e in Azerbaijan hanno costretto il figlio d’arte di Jos ad accontentarsi della seconda piazza. Nelle ultime quattro uscite stagionali non ha avuto alcun problema a concludere, con largo vantaggio, sul primo gradino del podio. Per gli avversari la sfida sta diventando demotivante, ma a sorpresa è noiosa anche per il numero 1 della Red Bull Racing.

“E’ interessante avere una buona competizione – ha confessato l’olandese come riportato su FP – Onestamente, mi è piaciuto il 2021, ma mi è piaciuto anche come sia andata nel 2022. Naturalmente nella prima parte abbiamo avuto qualche problema di affidabilità e di peso, ma alla fine la vettura era davvero dominante. Capisco che ci si annoi un po’ se un solo team domina. Lo abbiamo visto con Mercedes, Ferrari e con la stessa Red Bull in passato. Spero che più squadre accrescano la loro competitività, così se hai un piccolo problema o non riesci a mettere a punto l’assetto al 100%, c’è un altro team che può vincere”.