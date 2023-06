Calciatore causa incidente con la sua Mercedes: in fumo 100 mila Euro

Un grande campione del calcio ha distrutto la sua Mercedes in seguito a un tamponamento che poteva avere conseguenze peggiori.

Sono tantissimi ormai i calciatori che percepiscono lauti stipendi e questo gli dà modo di poter acquistare splendide macchine. La Mercedes ovviamente è uno dei marchi più apprezzati, tanto da conquistare anche i campioni del mondo.

Chi si è fatto stregare dalla bellissima Mercedes SL500 è stato il campione spagnolo Cesc Fabregas. Uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione, grande protagonista del dominio iberico tra il 2008 e il 2012.

Per tanti anni in Italia le più grandi società hanno cercato di acquistarlo, ma nel Belpaese ha giocato solo in questo campionato in Serie B con la maglia del Como, ma ormai non è più il fenomeno ammirato in passato.

Viene ricordato sicuramente per le sue grandi imprese con il Barcellona, ma il suo picco lo raggiunse con l’Arsenal. Arsene Wenger riuscì a farlo rendere al massimo, ma quando ormai aveva già la testa al ritorno in Catalogna fu protagonista di un incidente in auto che venne riportato dal “The Sun”.

L’incidente costò davvero molto caro allo spagnolo, infatti la sua non è propriamente la Mercedes più economica. La SL500 infatti aveva un valore di circa 100 mila Euro, basti pensare come ancora oggi un suo usato valga tra i 40 e i 50 mila Euro.

La motivazione dipende anche dalle straordinarie dimensioni di questo Suv che è stato arricchito e potenziato da un motore V8 da 367 cavalli. Questo le permetteva di toccare i 250 km/h e con un’accelerazione che permetteva di toccare i 100 km/h in soli 6,3 secondi.

Fabregas tampona un’Audi: distrutta la sua Mercedes

Nell’aprile del 2011 ormai si erano fatti sempre più insistenti le voci di un ritorno di Fabregas al Barcellona e forse per questo motivo la sua mente stava già pensando al sole della Catalogna più che al cielo grigio di Londra. Quel giorno il centrocampista si stava recando come di consueto al campo d’allenamento dei Gunners prima di tamponare un’Audi A3.

Fortuna volle che non ci furono conseguenze, con il “The Sun” che spiega come si sia trattata di una chiara distrazione da parte del giocatore. Quest’ultimo infatti aveva frenato troppo tardi e così facendo ha colpito l’altra vettura tedesca.

Un grande sospiro di sollievo lo tirò anche il guidatore della A3, infatti non riportò il benché minimo danno e uscì dall’abitacolo sulle proprie gambe. Chi invece non se la passò bene fu proprio Fabregas.

Le testimonianze parlano di un calciatore che uscì dalla vettura zoppicando leggermente e soprattutto si parla di un Fabregas che sembrava essere davvero scosso. Ci fu un grande spavento, ma per fortuna non si andò oltre alla semplice demolizione di una Mercedes che ormai era inutilizzabile.

Un grosso spavento e un grosso danno economico, con Fabregas che prese ancora di più quel segnale come un monito per lasciare Londra e tornare nella sua amata Barcellona con una macchina nuova.