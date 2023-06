MotoGP, Bagnaia o Bezzecchi? Andrea Dovizioso svela il suo preferito

Chi sarà il favorito assoluto tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi per la conquista del titolo 2023? A dirlo è l’ex centauro della casa di Borgo Panigale, Andrea Dovizioso.

In pochi conoscono la Ducati come il Dovi. Quest’ultimo l’ha vista crescere sotto la sua guida e anche grazie all’aiuto di centauri esperti come Lorenzo e Petrucci. Andrea ha vissuto anni bellissimi in sella alla Desmosedici, sfidando il miglior Marc Marquez di sempre. Dovizioso ha sfiorato il titolo in top class più occasioni, terminando al secondo posto della graduatoria nel 2017, nel 2018 e nel 2019.

Il suo ultimo anno in Emilia è coinciso con la conquista del riconoscimento costruttori, in coppia con Danilo Petrucci. La sfida attuale prevede un testa a testa inaspettato. Alla vigilia del campionato 2023 gli addetti ai lavori si aspettavano un duello accesissimo tra i due piloti ufficiali della Ducati. Enea Bastianini, terzo lo scorso anno sulla Desmosedici del team Gresini, avrebbe dovuto controbattere allo strapotere dimostrato da Pecco nella seconda parte dello scorso campionato ma si è infortunato a Portimao.

Il torinese si è laureato campione del mondo nel 2022, rimontando 91 punti a Fabio Quartararo. Nessuno, nella storia della MotoGP, era riuscito ad ottenere un simile traguardo. Pecco, inoltre, ha riscritto i libri di storia della casa di Borgo Panigale. Quindici anni dopo il trionfo di Casey Stoner nel 2007, il #63, oggi numero 1 della griglia, ha fatto scoppiare la festa al box rosso. Da 50 anni, inoltre, un pilota italiano non vinceva su una moto italiana.

L’ultimo paladino nostrano ad issarsi sul tetto del mondo, in classe regina, in sella ad una MV era stato Giacomo Agostini. Nell’albo d’oro italiano, nel Motomondiale, il piemontese ha sfatato anche il tabù Valentino Rossi. Dal 2009 non si celebrava il trionfo in MotoGP di un pilota italiano. Il 2023 è iniziato subito con un successo del campione in carica, ma il prosieguo dell’annata ha riservato tantissime sorprese.

La sfida tra Bagnaia e Bezzecchi

Marco Bezzecchi, alfiere di punta del team Mooney VR46, ha risposto colpo su colpo. Il Bez ha trionfato sull’asfalto bagnato di Termas de Rio Hondo, sfoderando una sicurezza alla guida da campione. Al COTA ha vinto Alex Rins della Honda, mentre in Spagna è tornato sul primo gradino del podio Bagnaia. Nell’ultimo round corso in Francia, invece, l’ha spuntata di nuovo il romagnolo del team di Valentino Rossi.

I due italiani, cresciuti nell’Academy VR46, sono separati da un solo punto. Pecco ha fatto meglio del Bez nelle SR, mentre in gara il centauro di Rimini ha dimostrato di essere un asso. Bagnaia è a 94 punti, una sola lunghezza di vantaggio su Bezzecchi. Sulla sfida intensa tra i centauri italiani si è sbilanciato Andrea Dovizioso, autentica leggenda della casa di Borgo Panigale.

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il Dovi ha dichiarato: “Pecco, al momento, ha qualcosa di più, perché se fai tre zeri e sei comunque primo, non ci sono discorsi che tengano. Bezzecchi però ha fatto uno step dal 2022. Aveva già dimostrato di avere la velocità, ora sta mostrando ancora di più il suo valore. Oggi ha qualcosa in meno di Bagnaia, perché Pecco ha più la situazione sotto controllo”.