F1, Alonso sempre più nella leggenda: altro record impressionante

Il bicampione del mondo è tornato sul podio, continuando la sua striscia positiva di risultati eccellenti. A Monaco Alonso ha fatto festa con una soddisfazione extra.

Non ci sono più aggettivi per descrivere la stagione 2023 di Fernando Alonso. Lo spagnolo aveva messo nel mirino l’appuntamento di Monaco per poter sfruttare al massimo le potenzialità della sua Aston Martin su di un tracciato che, solitamente, tende ad appianare le disuguaglianze tecniche tra le monoposto.

Max Verstappen ha, comunque, fatto la differenza, riuscendo a conquistare la sua quarta vittoria in stagione e non andando mai in affanno nella gestione delle mescole né soffrendo sull’acqua. A catturare l’interesse dei fan è stata anche l’incredibile costanza alla guida del bicampione del mondo spagnolo, capace ancora una volta di mandare a scuola tanti giovani driver che hanno commesso errori.

L’asturiano è scattato in seconda posizione, dopo la piccola delusione in qualifica. Con uno straordinario tentativo finale in Q3 la pole sembrava essere alla portata. L’intero box era già in festa, mentre l’olandese ha dimostrato di essere, come se ve ne fosse ancora bisogno, il pilota più veloce della griglia. Fernando non ho avuto bisogno di lottare in gara perché ha conquistato con grande serenità la seconda piazza, avendo un vantaggio enorme su Esteban Ocon.

I piani sono saltati con l’arrivo della pioggia che avrebbe potuto mettere in difficoltà i primi due della classifica. Max Verstappen e Fernando Alonso hanno tenuto in modo egregio le loro macchine in pista non commettendo sbavature. A differenza del connazionale Carlos Sainz, il fenomeno di Oviedo non ha sbagliato neanche una curva, esaltandosi a livello di ritmo sulle mescole intermedie.

Fernando Alonso immortale

In questa stagione spettacolare il fenomeno dell’Aston Martin sta vivendo una seconda giovinezza, essendo riuscito a colmare il divario tecnico che lo separava negli anni scorsi dagli altri top. Al volante di una monoposto altamente competitiva ha messo tutti d’accordo, ritornando stabilmente in zona podio.

Lo spagnolo, infatti, è riuscito ad eccezione della tappa in Azerbaijan, a completare tutte le altre corse sul podio. Se negli altri round è sempre salito sul terzo gradino, sull’insidioso tracciato cittadino di Monaco Fernando ha colto la seconda posizione. Ormai manca solo la prima posizione, come apostrofato via radio anche dal team principal della squadra inglese, ma dovrà sperare in qualche passo falso della Red Bull.

E’ troppo evidente il vantaggio tecnico della RB19 rispetto alla AMR23, persino su di un circuito come Monaco non si è presentata l’opportunità per ottenere l’agognato trentatreesimo trionfo in carriera. Fernando, però, si è tolto la soddisfazione di essere il quarto più anziano pilota nella storia del Gran Premio di Monaco a calcare il podio. Solo tre piloti più anziani di lui sono riusciti in una tale impresa ma bisogna ritornare agli albori della categoria del regina nel Motorsport.

Solo Chiron, Fangio e Brabham erano più vecchi sul podio. Nonostante le quasi 42 primavere Fernando non ha nessuna intenzione di mollare. A maggior ragione dopo la notizia che la Honda motorizzerà l’Aston Martin. Alo potrebbe vivere una parte finale di carriera a dir poco esaltante, qualora dovesse mantenersi su questi livelli stratosferici nelle prossime annate.