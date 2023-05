Ferrari 296 GTB completamente modificata: ora sembra un’altra macchina

Una nota azienda ha deciso di mettersi alla prova, rendendo una Ferrari 296 GTB, l’erede della F8 Tributo, molto più accattivante.

E’ un periodo di grande fermento per la Ferrari, che in queste settimane ha iniziato la sua attività sportiva non solo in F1, dove purtroppo arrivano le uniche note dolenti del marchio, ma anche nel WEC, campionato in cui ritorna ufficialmente dopo una lunga assenza per puntare deciso a una delle corse più iconiche del mondo come la 24 Ore di Le Mans.

Ma è anche una stagione che vede la casa di Maranello in grande fermento anche dal punto di vista dei modelli in produzione e in fase ancora di realizzazione. Il prodotto di punta che ha già raggiunto numeri da primato, è la Purosangue, primo SUV del marchio che è andato a sfidare dei mostri sacri in questo settore.

In queste ore però sul web sta facendo grande rumore un modello uscito a metà 2021 ma che rappresenta ancora il fiore all’occhiello del marchio, ossia la Ferrari 296 GTB, nata come erede della F8 Tributo e usata anche nel mondo delle corse.

Naturalmente chi compra una vettura del genere cerca sempre una certa personalizzazione, che non riguarda solo colore e interni ma anche le prestazioni del motore. La Rossa ha una sua divisione speciale dedicata a questo ma c’è anche chi da esterno si occupa di rendere più performanti queste supercar. E tra queste c’è l’azienda Novitec.

Questa speciale messa a punto non è sempre uguale. A fare la differenza in certi casi è il budget che si ha a disposizione. E quando si tratta di prendere una sportiva già superlativa e renderla ancora più forte, l’unica scelta possibile è rivolgersi a quei pochi artigiani che lavorano solo con gli stemmi più prestigiosi al mondo e la Novitec lo è.

La Ferrari 296 GTB si rifà il look

Ma perché parliamo tanto di quest’azienda di origine tedesca? Perché conosce i segreti dei migliori prodotti automobilistici italiani come pochi altri, come quelli della Ferrari. Una delle ultime creazioni riguarda proprio la 296 GTB, che ha ottenuto un aggiornamento decisamente d’impatto e che sta facendo il giro dei social.

Novitec ha come caratteristica quella di rafforzare quelli che considerano i ‘punti deboli’ di ogni vettura, curando al massimo lo spirito originale del design o della meccanica. E anche stavolta ha compiuto un grande risultato, cercando come sempre di curare al massimo lo spirito originale del design e della meccanica.

Tra le prime mosse quella di modificare l’altezza da terra della 296 GTB, che è stata abbassata di 3,5 cm grazie alle nuove molle delle sospensioni. Con loro, il baricentro della vettura si è abbassato ancora di più, il che le ha conferito una maggiore agilità nella guida sportiva. Ma Novitec ha pensato a tutto, non solo ad un uso in pista di questa vettura ma anche sulle strade di tutti i giorni. Per questo ha inserito un sistema che permette di alzare la parte anteriore della 296 GTB fino a un massimo di 4 cm, per permettere a questa Ferrari si superare senza difficoltà rampe o dossi.

Per quanto riguarda poi l’esterno della 296 GTB, ecco che è stata usata una vernice grigia opaca abbinata a linee gialle, in uno schema quasi riconducibile all’originale Ferrari. Colori a cui si adattano anche le ruote Vossen, anteriori da 21 pollici e posteriori da 22 pollici, di color nero satinato.

Un motore ancora più potente

Come detto, la Novitec non cambia nulla per caso, ma cerca di ottenere il massimo da una vettura non solo dal punto di vista estetico ma anche dal suo motore. E questa Rossa, che monta un 3.0 V6 biturbo italiano, riesce grazie a questa “cura” ad aggiungere 38 CV in più (fino a 868 CV) attraverso nuovi turbocompressori con maggiore capacità e un impianto di scarico rivisto, caratterizzato da una lega speciale che è particolarmente resistente al calore, modera la temperatura dei gas in uscita dal motore e ne ottimizza il funzionamento interno.

Insieme a due catalizzatori metallici creati appositamente per questo modello, lo scarico è completato da due uscite i cui terminali possono essere rifiniti in fibra di carbonio o dorati.