Cambio gomme auto, quando bisogna farlo? Il trucco per capire il momento giusto

Come si fa a sapere se le gomme della macchina hanno bisogno di essere sostituite? Ecco tutte le indicazioni utili sul tema.

Quando si parla di manutenzione dell’autovettura spesso si pensa a olio, filtri e freni, dimenticando quando importanti siano le gomme. Verificare il loro stato è essenziale e non deve essere trascurato, sia per non incorrere in costi ancora più elevati, sia per non vedere compromessa la sicurezza del mezzo.

Ma come capire quando è arrivato il momento del cambio? Esistono diverse tecniche per valutarne l’usura. Intanto va detto che le cause del consumo sono molteplici. Ad esempio le condizioni della strada e lo stile di guida, magari eccessivamente brusco o a strappi. Ovviamente molto dipende anche dalla qualità delle coperture e dei materiali con cui sono costruite. Dalle mescola, alle fibre, fino ai cavi d’acciaio. A questo proposito il consiglio è quello di leggere l’etichetta e la marcatura dello pneumatico per farsi un’idea del prodotto che si ha a disposizione.

Consumo gomme auto, quali le ragioni

Entrando nel dettaglio, temperatura e clima sono due aspetti rilevanti. Certo, le “scarpe” sono progettate per resistere agli sbalzi, ma le condizioni estreme influiscono negativamente sulla loro tenuta, accelerandone il deterioramento.

L’approccio al volante ricopre ugualmente un ruolo. Essere troppo aggressivi, significa stressare maggiormente l’elemento che sorregge il peso del veicolo.

Non essere solerti nella manutenzione e non controllare la pressione con regolarità, rendere necessaria la sostituzione con una maggior frequenza.

Gli incidenti, o gli urti contro il marciapiede o altro, contribuiscono ad un consumo più rapido.