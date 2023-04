Scena folle in pista, è un vero dramma: tutti a terra e la moto sfiora i commissari

In Inghilterra in una gara amatoriale di moto, per poco non è avvenuto un incidente dalle conseguenze gravissime. Le immagini parlano da sole.

Le due ruote rimangono ancora oggi il mezzo con più rischi, sulle strade e in pista. Nonostante la tecnologia faccia passi da gigante, con airbag ora inseriti nelle tute che riducono di molto gli infortuni seri dei guidatori, le probabilità purtroppo di farsi male con le moto è ancora abbastanza alta. Pensando solo alla strada, il Rapporto ACI-ISTAT dice che nel 2021 il numero di motociclisti morti a seguito di un incidente stradale ha raggiunto quota 695, cioè +18,5% rispetto al 2020. E questo dovrebbe far riflettere. Il 2023 però, soprattutto in pista, ha visto però già in questo inizio di stagione diversi incidenti gravi e mortali.

L’ultimo in ordine di tempo proprio ad aprile a Misano, sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, durante il Trofeo Italiano Amatori (classe 1000, Coppa Italia Velocità), con la morte del 46enne Fabrizio Giraudo.

C’è da dire però che a livello di gare amatoriali, sul web se ne sono già viste in questa stagione di cose incredibili, incidenti sfiorati e tragedie davvero evitate per pochissimo. Uno dei casi più clamorosi è accaduto nel weekend di gara sul Roebling Road Raceway, nello stato della Georgia, con un pilota che ha evitato l’impatto con un’ambulanza piombata in pista e cadendo poco dopo, per fortuna senza conseguenze. Quello che è accaduto qualche giorno fa invece nel round di Brands Hatch del British NG Road Racing Championship è stato altrettanto incredibile.

Moto a round di Brands Hatch, che rischi per gli steward

Il clima inglese, si sa, non è sempre adatto alle gare delle moto o delle auto. Spesso infatti si corre sotto la pioggia e con il freddo, ed è successo anche stavolta ai piloti di questa gara. Lo stato della pista, decisamente bagnata, ha provocato una serie di cadute all’ultima curva del tracciato britannico, che ha costretto i commissari dislocati in quel punto ad intervenire per dare una mano ai piloti coinvolti.

Come si vede nel video, prima ci sono due piloti che cadono praticamente contemporaneamente, e quando i due commissari vanno ad assistere il primo di loro, un terzo pilota all’improvviso in accelerazione perde la moto, sbanda e volta dritto verso di loro, sfiorando proprio i commissari. Uno di questi però viene toccato ad una gamba e cade a terra. Per fortuna però si è trattato solo di un colpo forte e non c’è stato nulla di grave per lui, ma davvero fosse accaduto l’incidente un attimo prima poteva essere una tragedia.

C’è da dire che di norma essere commissari di gara per un evento che riguarda auto o moto non è così semplice. Normalmente per essere un commissario di pista è necessario avere una licenza rilasciata dalla federazione automobilistica o motociclistica, e ricevere una formazione specifica sul regolamento e sul protocollo di azione. Gli steward lavorano in squadra e sotto la supervisione della direzione gara, quindi la loro attenzione deve essere massima in ogni operazione che compiono.